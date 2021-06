Αθλητικά

Euro 2020: με αποδεικτικό εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ η είσοδος στο Γουέμπλεϊ για τους Βρετανούς

Αυτό θα ισχύσει για όλους τους Βρετανούς άνω των 11 ετών. Τι προβλέπεται για τους κατόχους εισιτηρίων από άλλες χώρες.

Οι Βρετανοί πολίτες που θα δώσουν το «παρών» στους αγώνες του EURO 2020 που θα διεξαχθούν στο Γουέμπλεϊ, θα μπορούν να γίνουν «δεκτοί» με ένα αποδεικτικό έγγραφο της δεύτερης δόσης του εμβολίου κατά της Covid-19, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί δύο εβδομάδες πριν από τον αγώνα, ανέφερε την Τρίτη (08/06) η UEFA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, θα προσφερθεί και η εναλλακτική λύση, παρουσίασης ενός αρνητικού τεστ της Covid-19.

Στον αντίποδα, οι κάτοχοι εισιτηρίων από άλλες χώρες, θα πρέπει να παρουσιάσουν αποδεικτικά έγγραφα rapid τεστ, 48 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, όπως πρόσθεσε η UEFA. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις αφορούν φιλάθλους από την ηλικία των 11 ετών και άνω.



