Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: έτοιμες οι περιφέρειες για να χορηγήσουν τρίτη δόση εμβολίου το φθινόπωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια στιγμή η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση με τον δείκτη θετικότητας να πέφτει κάτω από το 1% τις τελευταίες 24 ώρες.

Σήμερα καταγράφηκαν στην Ιταλία 1.896 κρούσματα κορονοϊού και 102 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 220.917 διαγνωστικά τεστ, το 0,8% από τα οποία ήταν θετικό στον ιό. Χθες, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1,5%, τα περιστατικά 1.273 και 65 οι θάνατοι.

Σε σχέση με χθες, στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας νοσηλεύονται 71 λιγότεροι ασθενείς με covid-19, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 225 λιγότεροι.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την εκστρατεία εμβολιασμού, οι Ιταλοί περιφερειάρχες δήλωσαν ότι o μηχανισμός που έχει στηθεί, είναι σε θέση να υποστηρίξει το φθινόπωρο και τη χορήγηση της τρίτης δόσης των εμβολίων κατά του κορονοϊού.

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης Ιταλικών Περιφερειών, Μασιμιλιάνο Φεντρίγκα, πρόσθεσε, όμως, ότι αν ο εμβολιασμός κατά της covid-19 συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές, τότε το κύριο βάρος της χορήγησης των σκευασμάτων θα πρέπει να σηκώσουν οι οικογενειακοί γιατροί και οι φαρμακοποιοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός – “Ψυχρή Λίμνη”: Τι είναι το φαινόμενο που θα “χτυπήσει” και την Αττική

Βουλή - Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19: Υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία

Κρήτη: Τρεις σεισμοί σε λίγα λεπτά