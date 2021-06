Κόσμος

Χαστούκι στον Μακρόν: Η απάντηση του Γάλλου Προέδρου (βίντεο)

Μεταξύ άλλων, ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε πως τέτοιου είδους επιθέσεις δεν θα τον σταματήσουν.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν περιέγραψε το χαστούκι που δέχθηκε από άνδρα στη διάρκεια επίσκεψής του σε πόλη της νότιας Γαλλίας ως ένα «μεμονωμένο περιστατικό».

«Πρέπει να δούμε το περιστατικό αυτό στις σωστές διαστάσεις του, πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό», είπε ο Μακρόν στη γαλλική εφημερίδα Le Dauphine Libere.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε ακραία βίαιους ανθρώπους να πάρουν τον έλεγχο του δημόσιου διαλόγου, δεν το αξίζουν», πρόσθεσε.

«Δεν θα ήθελα μεμονωμένα πρόσωπα ή άνθρωποι που κλίνουν προς τα άκρα να μπορούν, με οιονδήποτε τρόπο, να μας κάνουν να ξεχνάμε τα υπόλοιπα», συμπλήρωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, υπογραμμίζοντας πως αυτού του είδους η επίθεση δεν θα τον σταματήσει.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ ο Μακρόν βρισκόταν σε επίσκεψη στην περιοχή Ντρομ στη νοτιοανατολική Γαλλία, όπου συναντήθηκε με εστιάτορες και φοιτητές για να μιλήσουν σχετικά με το πώς η ζωή επιστρέφει στην κανονικότητα μετά την επιδημία COVID-19.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο Εμανουέλ Μακρόν διακρίνεται να περπατάει προς ένα συγκεντρωμένο πλήθος, που βρίσκεται πίσω από κιγκλιδώματα. Ο Γάλλος πρόεδρος απλώνει το χέρι του για να χαιρετίσει έναν άνδρα, που φοράει ένα πράσινο μπλουζάκι, γυαλιά και μάσκα.

Ο άνδρας ακούγεται να φωνάζει «A Bas La Macronie» (Κάτω ο "Μακρονισμός") και στη συνέχεια χαστουκίζει τον επικεφαλής του γαλλικού κράτους.

Δύο από τους άνδρες της ασφάλειας του Γάλλου προέδρου κάνουν τάκλιν στον άνδρα με το πράσινο μπλουζάκι, την ώρα που ένας άλλος απομακρύνει τον Μακρόν. Όμως ο Γάλλος πρόεδρος παραμένει σε κοντινή απόσταση για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα και φαίνεται να μιλάει σε κάποιον άλλο στην άλλη πλευρά των κιγκλιδωμάτων.

