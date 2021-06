Αθλητικά

Roland Garros: ο Τσιτσιπάς πέρασε στους “4”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας τενίστας διέλυσε τον Μεντβέντεφ και βάζει... πλώρη για τον τελικό. Ποιος ειναι ο επόμενος αντίπαλος του.

Με μία μαγική εμφάνιση, μία εμφάνιση... τελικού, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε τεράστια νίκη επί του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 3-0 σετ (6-3, 7-6, 7-5) και πήρε με πανηγυρικό τρόπο την πρόκριση στους ημιτελικούς του Roland Garros, για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή στους «4» θα είναι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Απέναντι στον «κακό του δαίμονα» και νο2 της παγκόσμιας κατάταξης ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ένα από τα πιο ώριμα ματς της καριέρας του. Ήταν συγκεντρωμένος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αντέδρασε πάρα πολύ ψύχρταιμα όσες φορές ο Ρώσος επιχείρησε να τον «στριμώξει» κι έβρισκε πάντα τις λύσεις να παίρνει μεγάλους πόντους, ιδιαίτερα στο δεύτερο και τρίτο σετ.

Η δεύτερη νίκη σε 8 ματς απέναντι στον Μεντβέντεφ έστειλε τον 22χρονο πρωταθλητή στους ημιτελικούς του Γαλλικού Όπεν, όπου την Πέμπτη (10/06) θα κληθεί απέναντι στον πολύ φορμαρισμένο Αλεξάντερ Ζβέρεφ να κάνει ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση του τροπαίου.

Επίσης, ο Τσιτσιπάς πήρε «εκδίκηση» από τον Ρώσο, μετά την ήττα του με 3-0 στους «4» του Australian Open, πριν λίγους μήνες. Με τη νίκη αυτή, τέλος, θα έχει την ευκαιρία από την ερχόμενη εβδομάδα να ανέβει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο νο4 της ATP, αρκεί να ξεπεράσει το εμπόδιο του Γερμανού στον ημιτελικό της Πέμπτης.

Look at what it means to him. ??#RolandGarros pic.twitter.com/l5ShRkTK1b — ATP Tour (@atptour) June 8, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

S-400 – Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1: η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Τετάρτη