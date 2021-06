Κόσμος

S-400 – Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1: η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει

Τι αναφέρει το υπουργείο εξωτερικών των ΗΠΑ, λίγες ημέρες πριν την συνάντηση Μπάιντεν – Ερντογάν, μετά και από σχετικά τουρκικά δημοσιεύματα.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα, ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ

Μια εβδομάδα πριν την κρίσιμη πρώτη συνάντηση των Μπάιντεν-Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει να επιμένει ότι η πολιτική των ΗΠΑ για τους ρωσικούς πυραύλους S-400 δεν έχει αλλάξει απαντώντας σε τουρκικά δημοσιεύματα ότι οι HΠΑ ζήτησαν απο την Αγκυρα γραπτές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ενεργοποιήσει το ρωσικό αντι-πυραυλικο σύστημα.

O εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κληθείς να σχολιάσει αποκλειστικά στον ANT1 το σχετικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας «Χουριέτ» σε γραπτή του δήλωση αναφέρει : “Η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει. Προτρέπουμε την Τουρκία να εγκαταλείψει το σύστημα S-400. Η απόκτηση των S-400 από την Τουρκία αντιβαίνει άμεσα τις δεσμεύσεις της για το ΝΑΤΟ, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της στρατιωτικής τεχνολογίας και του προσωπικού των ΗΠΑ και της Συμμαχίας και υπονομεύει τη συνοχή και τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ”.

Στο δημοσίευμα της η τουρκική εφημερίδα «Χουριέτ» υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζητεί γραπτή δέσμευση από την Τουρκία ότι δεν θα ενεργοποιήσει το ρωσικό αντι-πυραυλικό σύστημα S-400, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Μάλιστα, όπως έγραψε η εφημερίδα, η αμερικανική κυβέρνηση σκόπευε να παρουσιάσει αυτή τη γραπτή δέσμευση στο Κογκρέσο, προκειμένου να ζητήσει τον τερματισμό των κυρώσεων κατά της Τουρκίας.

Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος επίσης ότι η Αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών, Γουέντι Σέρμαν, που επισκέφτηκε πριν από λίγες εβδομάδες την Τουρκία για να παρουσιάσει αυτή την εναλλακτική στην τουρκική κυβέρνηση, ζήτησε η Άγκυρα να δεσμευτεί επίσης γραπτώς ότι θα επιτρέπει σε Αμερικανούς στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες να ελέγχουν το κατά πόσο παραμένουν απενεργοποιημένοι οι S-400. Η Άγκυρα απέρριψε ωστόσο την προσφορά δηλώνοντας “ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

