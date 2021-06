Κοινωνία

Καιρός: καταστροφικό χαλάζι στην Κοζάνη, κεραυνοί στη Λαμία (εικόνες)

Κεραυνός έπεσε σε καμινάδα σπιτιού στη Λαμία. Για ολική καταστροφή από το χαλάζι που έπεσε στην περιοχή της Κοζάνης μιλούν οι παραγωγοί στο Βελβεντό.

Κακοκαιρία έπληξε χθες αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλάζι, ενώ σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εκδόθηκε από την ΕΜΥ αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και σήμερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά και ιδίως στην Πελοπόννησο. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονες βροχοπτώσεις.

Για ολική καταστροφή από το χαλάζι που έπεσε στην περιοχή της Κοζάνης μιλούν οι παραγωγοί ροδάκινου στο Βελβεντό, οι οποίοι εκτός της απώλειας της φετινής παραγωγής, μιλούν για «τεράστια ζημιά» του φυτικού κεφαλαίου. «Μπορεί η χθεσινή χαλαζόπτωση να κράτησε μόλις δέκα λεπτά, αλλά είχε τέτοια ένταση και μανία που όχι μόνο αφάνισε το 20% επί της συνολικής παραγωγής που είχε σωθεί από τον παγετό Μαρτίου-Απριλίου, αλλά κατάφερε σημαντικές πληγές στα δέντρα μας», επισήμανε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού Νίκος Κουτλιάμπας, εκφράζοντας την ανησυχία του ότι «ίσως πολλοί παραγωγοί δεν θα καταφέρουν να σώσουν τα δέντρα τους και φοβάμαι ότι θα χαθούν στρέμματα ολόκληρα».

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, όπου το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, έλαβε 47 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονες βροχοπτώσεις.

Καταιγίδα έπληξε και τη Λαμία με βροντές, αστραπές και κεραυνούς ακόμη και μέσα στην πόλη σε περιοχή της Αμφιθέας, ενώ τα ηλεκτρικά δίκτυα δοκιμάστηκαν από τη μανία του καιρού. Μάλιστα, κερευνατός έπληξε καμινάδα σπιτιού επί της κεντρικής οδού Β. Καψάλη!

Σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στα χωριά Άγιος Βλάσιος και Μαυρονέρι του δήμου Λεβαδέων. Η Βοιωτία βρέθηκε για δεύτερη ημέρα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν σοβαρά προβλήματα.

