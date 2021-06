Πολιτική

Ο Γιατρομανωλάκης μεταξύ των ΛΟΑΤΚΙ+ που ξεχώρισε διεθνώς το NBC

Τι αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, που κάθε Ιούνιο «συντάσσει» λίστα με άτομα από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, που διακρίνονται ανά τον πλανήτη

Στη ετήσια λίστα του αμερικανικού δικτύου NBC με τα 30 ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ξεχώρισαν διεθνώς, συμπεριλήφθηκε ο Έλληνας Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης.

Η λίστα που δημοσιεύεται Ιούνιο για να τιμήσει τον Μήνα Υπερηφάνειας (Pride month), επικεντρώνεται κάθε χρόνο σε μία συγκεκριμένη θεματική. Για τη φετινή λίστα, το NBC επέλεξε τα 30 ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που σημείωσαν «πρωτιές» στον τομέα και στη χώρα τους, καταδεικνύοντας την αλλαγή που διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην φετινή λίστα, μαζί με τον Έλληνα Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη, συγκαταλέγονται ο Πιτ Μπούτιτζιτζ, το πρώτο ανοιχτά γκέι μέλος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ, ο πρώτος τρανς άντρας στο εξώφυλλο του περιοδικού ΤΙΜΕ, η Καρίν Ζαν-Πιερ, επιτελάρχης της εκλογικής καμπάνιας της Κάμαλα Χάρις, η οποία μάλιστα έγινε πρόσφατα η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη κυβερνητική εκπρόσωπος στον Λευκό Οίκο.

Με τίτλο «ο πρώτος ανοιχτά γκέι υφυπουργός της Ελλάδας προτρέπει τα νεαρά ΛΟΑΤΚΙ άτομα να μην βάζουν τα όνειρά τους σε αναμονή» το NBC δημοσιεύει ένα εκτενές προφίλ του αρμόδιου για τον σύγχρονο πολιτισμό υφυπουργού, αναφερόμενο στην επαγγελματική του πορεία, φιλοξενώντας και σχετικές δηλώσεις του.

«Το οφείλουμε στους εαυτούς μας να μπορούμε να ονειρευόμαστε να κάνουμε αυτό που θέλουμε και να προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε», είπε ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης και συμπλήρωσε «Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητά μας, ανεξάρτητα από το ποια είναι, δεν πρέπει να αποτελεί θέμα».

Για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που είναι οι πρώτοι ή λίγοι στους τομείς δραστηριοποίησής τους, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης είπε ότι το ταλέντο και η σκληρή δουλειά μιλούν από μόνα τους και ότι δεν πρέπει να παίρνουν τα όποια αρνητικά σχόλια προσωπικά, ενώ σε ό,τι αφορά το πώς βιώνει ο ίδιος το γεγονός ότι είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος υφυπουργός στην Ελλάδα, ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης σημείωσε πως είναι μεγάλη ευθύνη, που τον αναγκάζει να ασκεί πίεση στον εαυτό του, ωστόσο επεσήμανε τη σημασία της ορατότητας. «Είναι σημαντικό να υπάρχει ορατότητα, ώστε άνθρωποι στην εφηβεία ή στα 20 τους να αισθάνονται ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούν να επιτύχουν εξαιτίας του ποιοι είναι», είπε.

Στο αφιέρωμά του στον Έλληνα Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού το NBC αναφέρεται στις σπουδές και την επαγγελματική του σταδιοδρομία, καθώς και στα πρώτα του βήματα στην πολιτική, σημειώνοντας πως αρχικά αποθαρρύνθηκε από τη συμμετοχή του στην πολιτική ζωή, καθώς άνθρωποι του χώρου του είπαν πως δεν θα μπορούσε να σταδιοδρομήσει στην ελληνική πολιτική σκηνή όντας ένας ανοιχτά γκέι άντρας.

Ωστόσο, συνεχίζει το αμερικανικό δίκτυο, τον Ιανουάριο, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναβάθμισε τον Γιατρομανωλάκη, τότε γενικό γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε υφυπουργό κατά τη διάρκεια ανασχηματισμού του υπουργικού συμβουλίου. Στον τρέχοντα ρόλο του, εργάζεται για να υποστηρίξει τον ελληνικό πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, σχεδιάζει εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για να βοηθήσει τους καλλιτέχνες να μεγιστοποιήσουν τις δεξιότητές τους και διασφαλίζει την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, καταλήγει το NBC.

