Κορονοϊός - Βατόπουλος: Δεν έχω ακόμη άποψη για το εμβόλιο στα παιδιά (βίντεο)

Τι είπε για την σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, για τα προνόμια των εμβολιασμένων και τα παιδιά 12-15 ετών.

Για τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, όπου αναμένεται να τεθεί το χρονοδιάγραμμα για μια σειρά ζητημάτων, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας, η μουσική στην εστίαση αλλά και το πλαίσιο στο οποίο θα γίνονται οι δεξιώσεις των γάμων και των βαπτίσεων, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος.

Όπως ανέφερε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας και Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", γενικώς η τάση είναι ότι από τη στιγμή που προχωρούν οι εμβολιασμοί και τηρούνται τα μέτρα, να ανοίγουν σιγά, σιγά κι άλλες δραστηριότητες.

“Αυτό που συζητείται κάθε φορά είναι να ανοίξουν οι δραστηριότητες, είναι ένα στοίχημα που ελπίζω να το κερδίσουμε” είπε και αναφέρθηκε στις βιβλιοθήκες, οι οποίες παραμένουν κλειστές εδώ και καιρό.

Σε ερώτηση γα τα προνόμια για τους πλήρως εμβολιασμένους απάντησε ότι ο όρος “προνόμιο” είναι λάθος, αλλά εξετάζεται ως μέτρο.

Τέλος, για τον εμβολιασμό των παιδιών από 12 έως 15 ετών τόνισε ότι ακόμα το συζητά η επιτροπή, αλλά προτεραιότητα έχουν οι μεγάλες ηλικίες. “Σταδιακά θα γίνει και για τους νέους” είπε και απάντησε σε ερώτηση για το εάν είναι υπέρ: “Δεν έχω ακόμη άποψη γι αυτό το θέμα”.

