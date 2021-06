Αθλητικά

ΑΕΚ: ο Εντσάμ στην Αθήνα, αλλά…

Τι προβληματίζει την Ένωση, που επιθυμεί διακαώς να εντάξει τον παίκτη στο ρόστερ της.

Κάτω από άκρα μυστικότητα έφτασε στην Αθήνα ο Ολιβιέ Εντσάμ που θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ.

Πρόκειται για ακόμα μία σημαντική και δαπανηρή μεταγραφική κίνηση, μετά από αυτή του Στάνκοβιτς. Ο Εντσάμ είναι 25 ετών, ανήκει στη Σέλτικ και το τελευταίο τετράμηνο έκανε ένα πέρασμα από την Μαρσέιγ.

Έντονη ήταν η κινητικότητα στα γραφεία της ΠΑΕ το βράδυ της Τρίτης (8/6), αφού αναζητείται η χρυσή τομή ώστε ο Γάλλος μέσος να μείνει ελεύθερος από τη Σέλτικ, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2022. Από τη στιγμή που αφίχθη στην Αθήνα, υπάρχει διαβεβαίωση από τους εκπροσώπους του ότι θα βρεθεί λύση είτε με την καταβολή λογικού τιμήματος, είτε ως ελεύθερος.

Επισήμως, η ΠΑΕ ΑΕΚ ρίχνει τους τόνους, διοχετεύοντας την θέση «... δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή, καθώς ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος από τη Σέλτικ». Το σίγουρο είναι ότι την Τετάρτη (9/6) θα αποσαφηνιστούν τα πάντα.

