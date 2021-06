Κοινωνία

Ο ντελιβεράς για τον νεκρό 68χρονο στον ΑΝΤ1: οι παραγγελίες, το σπιτικό φαγητό και η έγνοια του

Τι είπε ο διανομέας φαγητού στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον τακτικό πελάτη, την σχέση που ανέπτυξαν και την ανησυχία του όταν δεν έδινε «σημεία ζωής».

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο ντελιβεράς που ανησύχησε για τακτικό πελάτη, με τον οποίο είχε αναπτύξει πιο φιλική σχέση, καθώς είχε σταματήσει να παραγγέλνει φαγητό και όπως διαπιστώθηκε, ο άτυχος άνδρας, ο οποίος δεν είχε συγγενείς, είχε χάσει την ζωή του.

Όπως είπε ο διανομέας φαγητού Φώτης Κουτέ, του πήγαινε τακτικά φαγητό από την ψησταριά όπου δουλεύει. Ο άτυχος 68χρονος «ζούσε μόνος του στον Αλμυρό, ήταν από την Κάλυμνο» είπε ο ντελιβεράς.

Όπως ανέφερε, ενώ έβγαινε έξω από το σπίτι για να παραλάβει την παραγγελία του, κάποια φορά αυτό δεν έγινε και έτσι έφθασε εκείνος έως την πόρτα του σπιτιού του 68χρονου. «Όταν άνοιξε την πόρτα, το σπίτι ήταν σε άθλια κατάσταση», είπε ο ντελιβεράς, συμπληρώνοντας «του είπα “να σε βοηθήσω λίγο;” και του είπα στα ίσα, “δεν είναι ανάγκη να τρως συνέχεια σουβλάκια”. Είπα στην γυναίκα μου, όταν μαγειρεύεις φτιάξε ένα πιάτο φαγητό παραπάνω και μου είπε η γυναίκα μου, φυσικά. Κι έτσι έγινε. Τουλάχιστον 4-5 φορές την εβδομάδα του πηγαίναμε σπιτικό φαγητό», διευκρινίζοντας μετά από ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη ότι δεν ζήτησε ούτε πήρε ποτέ χρήματα από τον άνδρα για αυτήν την κίνηση του.

Ο Φώτης Κουτέ ανέφερε ότι αργότερα «πήγαν άνθρωποι από το “Βοήθεια στο σπίτι” από τον Δήμο Αλμυρού για να τον βοηθήσουν περισσότερο και διαφορετικά. Όμως ήταν λίγο “αυστηρός με τον εαυτό του” και δεν ήθελε τέτοια βοήθεια. Έπινε και λίγο κρασί και γενικώς αλκοόλ».

Όπως εξιστόρησε ο διανομέας, είχε ημέρες να μάθει νέα του 68χρονου, γεγονός που τον ανησύχησε και τον κινητοποίησε, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί, μέσω των αστυνομικών που ειδοποίησε, ότι ο 68χρονος είχε χάσει την ζωή του.

