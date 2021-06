Υγεία - Περιβάλλον

Παπαθανάσης για self test: στα φαρμακεία η διάθεση τους αποκλειστικά (βίντεο)

Τι είπε το μέλος του ΔΣ του ΠΦΣ αναφορικά με την διακοπή της διανομής των δωρεάν self test από τα φαρμακεία και την επιβάρυνση στον “φόρτο” των φαρμακείων.

«Για τα self test κάναμε μια συμφωνία τον Απρίλιο να προσφέρουμε αυτήν την υπηρεσία, για να συμβάλλουμε στο άνοιγμα της αγοράς. Δόθηκε και παράταση για 10 ημέρες, προκειμένου να προμηθευτούν όλοι οι συμπολίτες μας τα δωρεάν self test για τον Ιούνιο. Αυτό τελείωσε τώρα», ανέφερε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Θανάσης Παπαθανάσης, μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Όπως ανέφερε, υπάρχει αυξημένος φόρτος στα φαρμακεία επί μακρόν, τα οποία ωστόσο παραμένουν ο αποκλειστικός χώρος διάθεσης των self test, σημειώνοντας ότι «η πλάτη που έχουμε βάλει όλο αυτό το διάστημα, δεν αφήνει περιθώριο για να μιλάμε για άλλο δίκτυο διανομής. Αποκλειστικά από τα φαρμακεία γίνεται η διανομή τους, διότι είναι και ευαίσθητα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τα self test διανέμονται μόνο από τα φαρμακεία, σύμφωνα και με την οδηγία του ΕΟΔΥ. Παράλληλα, από την αρχή των εμβολιασμών κλείνουμε και ραντεβού για εμβολιασμούς, μέσω των φαρμακείων έχει κλειστεί το 80% των εμβολίων».

«Η πολιτική ηγεσία έχει ένα άλλο σχέδιο για τον Ιούλιο, οπότε θα έχει προχωρήσει και το σχέδιο εμβολιασμού. Εάν έρθει η Κυβέρνηση και μας πει ότι υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα που είναι οργανωμένο σε όλη την χώρα και εφόσον μπορούν οι φαρμακοποιοί να συνδράμουν, παράλληλα με την εξυπηρέτηση των πελατών που ζητούν τα φάρμακα τους», είπε ο κ. Παπαθανάσης, καταλήγοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά την οικονομική αποζημίωση τους και αναφέροντας ότι «δεν θα αρνηθούμε την διάθεση self test σε ορισμένο αριθμό πολιτών, αρκεί να γίνεται βάσει οργανωμένου σχεδίου και να μπορούν τα φαρμακεία να ανταπεξέλθουν».





