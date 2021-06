Οικονομία

Απεργία 10 Ιουνίου: Χωρίς ΜΜΜ την Πέμπτη

Στην απεργία της Πέμπτης 10ης Ιουνίου συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σχεδόν σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.Τι θα ισχύσει για πλοία, μετρό, ηλεκτρικό, τραμ, προαστιακό, λεωφορεία και τρόλεϊ.

Με 24ωρη απεργία και στάση εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς στην γενική απεργία της 10ης Ιουνίου που εξήγγειλαν ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ-ΕΚΑ αντιδρώντας στο εργασιακό νομοσχέδιο.

Πιο συγκεκριμένα, ακινητοποιημένα θα είναι όλη την ημέρα τα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και Τραμ) και τα τρόλεϊ. Τα λεωφορεία θα κινούνται μεταξύ 9:00 - 21:00 λόγω της στάσης εργασίας που προκήρυξε το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Ακινητοποιημένοι θα παραμείνουν καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας οι συρμοί του ΟΣΕ και του Προαστιακού ενώ η κινητοποίηση επηρεάζει και σειρά δρομολογίων την Τετάρτη και την Παρασκευή.

Δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία σε όλα τα λιμάνια της χώρας, αφού και τα συνδικάτα των εργαζομένων θα συμμετάσχουν στην απεργία.

«Τα Σωματεία Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ. ενώνοντας τη φωνή τους και τις δυνάμεις τους με όλους τους εργαζόμενους και τα Συνδικάτα, συμμετέχουν στην πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 10 Ιουνίου 2021, καλώντας την κυβέρνηση να αποσύρει, όπως υποστηρίζουν, το αντεργατικό - αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο που οδηγεί στην καταστρατήγηση του 8ωρου, στην υπονόμευση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων και στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, της ίδιας της απεργίας» δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους και προσθέτουν:

Οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ απεργούν και διαδηλώνουν ενάντια:

Στην κατάργηση του 8ώρου,

Στις ατομικές συμβάσεις εργασίας,

Στην κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,

Στην αποδυνάμωση της απεργίας,

Στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων

Στην κατάργηση του ν.1264 και στην επίθεση στα συνδικάτα.

«Είναι ξεκάθαρο ότι το νομοσχέδιο αυτό επιχειρεί να δώσει ένα νέο συντριπτικό χτύπημα στα εναπομείναντα εργατικά δικαιώματα, που όλα τα τελευταία χρόνια της κρίσης βρίσκονται στο στόχαστρο των πολιτικών όλων των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας», επισημαίνουν τα σωματεία εργαζομένων στις Σταθερές Συγκοινωνίες.

Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) σημειώνει πως «μετά από όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων, των ιδιωτικοποιήσεων και όλων των άλλων δεινών, η χώρα χρειάζεται ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ανάπτυξη όμως που θα βελτιώνει και θα καλυτερεύει τη ζωή των εργαζομένων. Το Νομοσχέδιο όμως αυτό, τονίζει η ΠΟΣ, όχι μόνο απορυθμίζει την αγορά εργασίας αλλά και επιβάλλει μια μορφή σύγχρονης σκλαβιάς για τους εργαζόμενους. Είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας, απέναντι σε μας και στις επόμενες γενιές, ν' αγωνιστούμε ώστε να μην χαθούν και τα ελάχιστα εναπομείναντα δικαιώματά μας που κερδίσαμε με τους αγώνες μας μέχρι σήμερα. Η απεργία αυτή θα είναι η αρχή καθώς θ' ακολουθήσουν κι άλλες κινητοποιήσεις»

Οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μεταφοράς θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 πμ.

