Κοινωνία

Ζάκυνθος - Μαντάς: οι συλληφθέντες είναι στα ονόματα που έδωσε στις Αρχές ο Κορφιάτης (βίντεο)

Ο δικηγόρος του Ντίμη Κορφιάτη μίλησε στον ΑΝΤ1 και τόνισε ότι ο επιχειρηματίας είχε υποδείξει συγκεκριμένα πρόσωπα για τη δολοφονία της γυναίκας του.

Σε επτά συλλήψεις, σε Ζάκυνθο, Αθήνα και Πύργο, έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία της 37χρονης συζύγου του Ντίμη Κορφιάτη, τον Ιούνιο του 2020 στη Ζάκυνθο.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η δολοφονία της 37χρονης συνδέεται άμεσα με την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής ο επιχειρηματίας στη Ζάκυνθο.

Ο δικηγόρος του Ντίμη Κορφιάτη μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” και τόνισε ότι ο επιχειρηματίας είχε υποδείξει πρόσωπα για τη δολοφονία της γυναίκας του και οι επτά συλληφθέντες είναι ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα. Όπως είπε ο Θεόδωρος Μαντάς τα ονόματα, με τον πιο επίσημο τρόπο, τα είχε εισφέρει ο επιχειρηματίας στα θεσμικά όργανα της πολιτείας.

"Σε δικόγραφο αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα, τα οποία κατά τη γνώμη του ενέχονται στη δολοφονία της συζύγου του και στην απόπειρα εναντίον του. Αναφέρει ακόμα συμπεριφορές, τόπους και τοποθεσίες, τέσσερις ολόκληρους μήνες πριν τη δική του δολοφονία" είπε ο δικηγόρος.

Έκανε δε λόγο για υπέρμετρη καθυστέρηση στις έρευνες της Αστυνομίας και στάθηκε στη δημόσια παρέμβαση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ο οποίος ανάθεσε την εποπτεία των ερευνών σε ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό.