Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: είπα ψέματα για να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος

Τι λέει ο Καθ. Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, για τις περιόδους που δεν είπε δημοσίως την αληθινή του πρόβλεψη, προκειμένου να μην σπείρει τον πανικό.

Το «μοντέλο» που χρησιμοποιεί ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, έχει δώσει πολλές φορές προβλέψεις για την πορεία της πανδημίας, και για τις μεταλλάξεις που έχουν εντοπιστεί. Σε συνέντευξή του ο καθηγητής μίλησε για το μοντέλο αυτό, καθώς και για την πορεία των lockdown αλλά και για την άβολη στιγμή της ανακοίνωσης ή μη μιας «κακής» πρόβλεψης.

Μιλώντας στη «Μακεδονία», ο καθηγητής κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση για το αν υπήρξε η άβολη στιγμή με αποτέλεσμα να μην θέλει να πει μία εφιαλτική πρόβλεψη. Όπως είπε οι στιγμές αυτές ήταν πολλές και πρόσθεσε: «Έχω πει και ψέματα ώστε να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Είχα υπολογίσει ότι θα φτάσουμε τα 25.000 κρούσματα την ημέρα, αλλά είχα πει ότι θα φτάσουμε έως τα 5.000, γιατί ο στόχος μου δεν είναι να σπέρνω πανικό. Ο σκοπός είναι να ενημερώσω τους αρμόδιους για να πάρουμε μέτρα νωρίτερα».

Αν γίνει τέταρτο κύμα, θα γίνει στα μέσα Νοεμβρίου

Αυτό αφορούσε στα «τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου που συζητούσαμε για το δεύτερο κύμα. Εκεί αν δεν λαμβάναμε μέτρα θα είχαμε φτάσει σε πολλές χιλιάδες κρούσματα. Επίσης, παίρνω την ευθύνη του lockdown στις 2 Ιανουαρίου, γιατί του έστειλα προειδοποίηση. Το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, έστειλα email και ειδοποίησα για τις προβλέψεις. Θα υπήρχε μεγάλη αύξηση, η οποία εμφανίστηκε τελικά Φλεβάρη αλλά με το φρένο του Ιανουαρίου αποτρέψαμε την επίδραση των Χριστουγέννων στη συνολική εξίσωση».

Ερωτηθείς για το ότι ακούγεται πως του Αγίου Δημητρίου θα μας κλείσουν ξανά, ανέφερε πως «το θεωρώ υπερβολικό να υπάρχει έξαρση πριν του Αγίου Δημητρίου. Αν γίνει τέταρτο κύμα, θα γίνει στα μέσα Νοεμβρίου, στα τέλη θα υπάρχει μια κορύφωση και θα τελειώσει σχετικά νωρίς. Υπάρχει βέβαια επιστημονική αβεβαιότητα για το αν θα υπάρξουν στελέχη του ιού που θα ξεπερνούν την ανοσία. Αν μείνουμε στα στελέχη που ξέρουμε ή παρόμοια, το πλάτος της καμπύλης κορύφωσης θα είναι πιο στενό τον Νοέμβριο. Δηλαδή, θα κολλήσουν λιγότεροι λόγω φυσικής ανοσίας και των εμβολιασμών».

Ξέφυγε ο ιός από εργαστήριο;

Σχετικά με το αν ο ιός ξέφυγε από εργαστήριο, εξήγησε πως «υπάρχουν δύο οπτικές. Αυτοί που λένε ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον SARS, τόσο πανομοιότυπα που δεν μπορεί να διατηρηθεί με φυσική επιλογή. Από την άλλη, αν δούμε τα χαρακτηριστικά, έχει υψηλή μετάδοση ο κορωνοϊός αλλά όχι πολύ μεγάλη παθογένεια, που οδηγεί στη λογική: Θα ήταν τεχνητός και θα τον κατασκεύαζαν τόσο λίγο παθογόνο;. Εγώ πιστεύω ότι πιθανόν να είναι ζωονόσος, επειδή δεν είναι καλά κατασκευασμένος σαν ιός. Ομολογώ όμως, ότι πρέπει να το εξετάσουμε».

