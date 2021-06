Αθλητικά

Τσιτσιπάς για Roland Garros: μία από τις καλύτερες εμφανίσεις μου

Οι πρώτες δηλώσεις του Έλληνα τενίστα μετά τη νίκη του επί του Μεντβέντεφ και την πρόκρισή του στους «4» του Rolland Garros.

Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει σε χώμα, χαρακτήρισε αυτή κόντρα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ επικράτησε με 3-0 σετ (6-3, 7-6, 7-5) του πρώην «κακού του δαίμονα» και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Rolan Garros. Στις πρώτες του δηλώσεις δεν έκρυψε την ικανοποίησή του.

«Έπαιζα απέναντι σε έναν από τους καλύτερους παίκτες και προσπάθησα να παίξω το παιχνίδι μου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αισθανόμουν ότι έπαιζα καλά.

Νομίζω ότι η εμφάνιση ήταν πραγματικά μια από τις καλύτερες που έχω κάνει εδώ στο χώμα του Παρισιού. Πραγματικά μου επανέρχονται οι ωραίες μνήμες που έχω από όσα έχω ζήσει εδώ και προσπαθώ να φτάσω, όσο γίνεται πιο μακριά».

Ερωτηθείς για το στοιχείο που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του, είπε: «Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, δεν υπήρχαν πολλά break, και οι δύο σερβίραμε αρκετά καλά. Η διαφορά ήταν στο τέλος που ήμουν 40-0 κάτω και για μένα ήταν το πιο σημαντικό γκέιμ. Προσπάθησα να μείνω πνευματικά στο παιχνίδι, συγκεντρωμένος και να μην αφήσω ούτε αυτό το γκέιμ. Ήταν δύσκολο αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που το ξεπέρασα».

Τέλος για τον ημιτελικό με αντίπαλο τον Σάσα Ζβέρεφ ο Τσιτσιπάς δήλωσε: «Πρέπει να μείνω φρέσκος και ξεκούραστος. Όλη η προσοχή μου και η συγκέντρωσή μου είναι σε αυτό το κομμάτι».

