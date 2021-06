Αθλητικά

Roland Garros: Σάκκαρη - Σφιόντεκ για την πρόκριση στις “4”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των 5.000 θεατών αναμένεται να είναι και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος ταξίδεψε στο Παρίσι για να στηρίξει την Σάκκαρη.

Η κάτοχος του τροπαίου του Roland Garros, Ίγκα Σφιόντεκ, θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στους προημιτελικούς του Γαλλικού Όπεν, στις 2:00 το μεσημέρι, στο κεντρικό court Philippe Chatrier.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είναι προετοιμασμένη για ακόμη έναν πολύ δύσκολο αγώνα, αλλά είναι αποφασισμένη να φθάσει μέχρι τον τελικό!

Στον προημιτελικό της Μαρίας Σάκκαρη θα βρεθούν έως 5.000 θεατές, μεταξύ των οποίων αναμένεται να είναι και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος ταξίδεψε στο Παρίσι για να παρακολουθήσει από κοντά τις εμφανίσεις της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τους τελευταίους μήνες ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρίσκεται σε σχέση με τη Μαρία Σάκκαρη και από τη στιγμή που απολύθηκε από τον στρατό, την ακολουθεί στα ταξίδια για τους αγώνες της.