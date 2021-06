Αθλητικά

Euro 2020 - Ισπανία: λήξη συναγερμού στους “Φούριας Ρόχας”

Δεύτερο κρούσμα κορονοϊού στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας, με τους παίκτες να προπονούνται κατά μόνας.

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Λουίς Ενρίκε από τα τελευταία τεστ PCR που υποβλήθηκαν την Τετάρτη οι παίκτες της Εθνικής Ισπανίας. Όλα ήταν αρνητικά, γεγονός που υποδέχθηκε με περίσσια ικανοποίηση ο ομοσπονδιακός τεχνικός και οι συνεργάτες του, καθώς είχαν φοβηθεί για εξάπλωση των κρουσμάτων και σε άλλους διεθνείς, μετά τους Σέρχιο Μπουσκέτς και Ντιέγο Γιορέντε.



Η προθεσμία για την αλλαγή παικτών, λόγω τραυματισμού, αλλά και Covid-19, παρατείνεται για την Ισπανία μέχρι την προσεχή Δευτέρα (14/06), την ημέρα της πρεμιέρας της στην τελική φάση του Euro 2020 με την Σουηδία.



Ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό, μέχρι την Κυριακή, όταν η αποστολή θα «πετάξει» για την Σεβίλλη, οι όποιες αλλαγές θα έχουν ολοκληρωθεί. Ενώ διεξάγονται τα τεστ, οι παίκτες συνεχίζουν να γυμνάζονται μόνοι τους, στην ειδική «φούσκα» που έχει δημιουργηθεί μετά τα κρούσματα κορονοϊού που ανιχνεύθηκαν πρόσφατα.

