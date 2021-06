Κοινωνία

Θάνατος στο Πολυλίμνιο: Ξεκίνησε η δίκη με 40 κατηγορούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαράντα άτομα κάθονται στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για το δυστύχημα με τον θάνατο της 24χρονης.

Με τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας ξεκίνησε χθες στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Καλαμάτας η εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου στο Πολυλίμνιο της 24χρονης κοπέλας από την Πάτρα και του τραυματισμού της φίλης της.

Η δίκη είχε αναβληθεί πέρυσι τον Ιανουάριο με αίτημα των συνηγόρων, ενώ ούτε τον Απρίλιο φέτος είχε εκδικασθεί λόγω των απαγορευτικών μέτρων για την πανδημία. Χθες άρχισε με τις καταθέσεις των μαρτύρων και αργά το μεσημέρι διέκοψε για να συνεχισθεί στις 29 Ιουνίου.

Κατηγορούμενοι για την τραγική ιστορία στο Πολυλίμνιο Χαραυγής, όπου τον Αύγουστο του 2016, εξαιτίας κατολισθήσεων, σκοτώθηκε μια 24χρονη κοπέλα από την Πάτρα και τραυματίσθηκε σοβαρά η 25χρονη φίλη της από την Καλαμάτα, είναι συνολικά 40 κατηγορούμενοι. Συγκεκριμένα, είναι ο δήμαρχος και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης την περίοδο εκείνη, στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και ο διευθυντής Δασών Μεσσηνίας και ο δασάρχης Καλαμάτας.

Οι 40 κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως και σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υπόχρεων.

Ακαριαίος θάνατος

Παραμονές του Δεκαπενταύγουστου του 2016 τρεις φίλες, δύο αδελφές από την Πάτρα και μια φίλη τους από την Καλαμάτα, έκαναν διακοπές στην περιοχή μας και πήγαν να θαυμάσουν το Πολυλίμνιο. Συνέβη, όμως, μια μεγάλη κατολίσθηση που καταπλάκωσε τα τρία κορίτσια. Η 24χρονη κοπέλα από την Πάτρα σκοτώθηκε ακαριαία και η αδελφή της τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά. Σοβαρά τραυματίστηκε και η 25χρονη φίλη τους.

Η δίκη χθες ξεκίνησε με τις μαρτυρικές καταθέσεις των γονιών της άτυχης κοπέλας, της αδελφής της και της φίλης της και συνεχίστηκε με άλλους μάρτυρες κατηγορίας.

Αργά το μεσημέρι ολοκληρώθηκε και η διαδικασία με τα αναγνωστέα έγγραφα και το δικαστήριο διέκοψε για τις 29 Ιουνίου, οπότε και θα συνεχίσει με τις καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης και εν συνεχεία την πρόταση του εισαγγελέα.

Πηγή: tharrosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Roland Garros: ο Τσιτσιπάς πέρασε στους “4”

Ο ντελιβεράς για τον νεκρό 68χρονο στον ΑΝΤ1: οι παραγγελίες, το σπιτικό φαγητό και η έγνοια του

S-400 – Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1: η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει