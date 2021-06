Μαργαρίτης στο “Πρωινό”: έδωσα το σπίτι μου για να μεγαλώσουν παιδιά (βίντεο)

Life

Τι είπε για την μεταβίβαση του σπιτιού στο χωριό. Τι αποκαλύπτει για τον Τριαντάφυλλο, αλλά και τον γιό του Κώστα, που ακολουθεί τα βήματα του.

«Ποτέ δεν σταμάτησα να τραγουδάω, στο σπίτι, στο εργαστήριο μου, όπου και να βρίσκομαι τραγουδάω», είπε ο Γιώργος Μαργαρίτης στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στα παιδιά του και κατά πόσον κάποιο ακολουθεί τα βήματα του, είπε ότι ο γιός του «ο Κώστας τώρα ξεκινάει, λίγο ηθοποιός, λίγο τραγουδιστής. Θα είναι και μαζί μου το καλοκαίρι».

Ως προς το γεγονός αν είναι καλός ή κακός τραγουδιστής ο Κώστας Μαργαρίτης, ο πατέρας του είπε «Είναι νωρίς να μιλήσω για τον γιό μου σαν τραγουδιστή. Κατά τα άλλα, είναι ένας παλλίκαρος».

Όπως αποκάλυψε «εμένα ο πατέρας μου δεν ήθελε να ακολουθήσω το επάγγελμα, αλλά γνώρισα τον Τσιτσάνη στα 13 μου χρόνια και αυτό ήταν, όλα “τελείωσαν”».

Αναφερόμενος σε αναρτήσεις ότι χάρισε το σπίτι του σε άλλη οικογένεια, αφού ανέφερε ότι πρόκειται «για το σπίτι στο χωριό, έξω από τα Τρίκαλα», ο Γιώργος Μαργαρίτης είπε «ήθελα να το δώσω σε μια οικογένεια που έχει παιδιά, ήθελα να μεγαλώσουν παιδιά εκεί μέσα, να μην πάει μια οικογένεια με δύο άτομα. Δεν το χάρισα, το πλήρωσαν τα παιδιά, αλλά σε χαμηλότερη τιμή».

Ερωτηθείς αν παρακολουθεί τηλεόραση και δη ριάλιτι, είπε ότι, μεταξύ άλλων, βλέπει το “Survivor” και μάλιστα ιδιαίτερα τον Τριαντάφυλλο, αποκαλύπτοντας μάλιστα και την πρώτη γνωριμία τους, μετά από μια παραγγελία για σουβλάκια.

«Ο πατέρας του Τριαντάφυλλου είχε σουβλάδικο (ενν: σουβλατζίδικο), το καλύτερο σουβλάδικο στην Ρόδο. Όταν ήμουν σε συναυλία και παρήγγειλα σουβλάκια, μου τα έφερε ο Τριαντάφυλλος, θα ήταν 15 χρόνων τότε» είπε ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής.

Τέλος, ερωτηθείς απο «Πρωινό» αν θα συμμετείχε ως κριτής σε ένα μουσικό ριάλιτι, γελώντας είπε «μαθητής δηλώνω εγώ», αποκλείοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο.





