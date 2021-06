Κόσμος

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό

Το πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή και θα φέρει έναν κωδικό QR με τον οποίο θα αποδεικνύεται ότι ο κάτοχός του έχει εμβολιαστεί.

Της Μαρίας Αρώνη

Με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα με 546 ψήφους υπέρ, 93 κατά και 51 αποχές, τον κανονισμό για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID.

Την 1η Ιουλίου και για 12 μήνες, το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID θα γίνεται δεκτό σε όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών εντός της ΕΕ, με ασφάλεια. Το πιστοποιητικό αυτό θα είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή και θα φέρει έναν κωδικό QR με τον οποίο θα αποδεικνύεται ότι ο κάτοχός του έχει εμβολιαστεί (με εμβόλια εγκεκριμένα από τον ΕΜΑ ή και από τον ΠΟΥ), ή έχει αρνητικό τεστ, ή έχει αναρρώσει από COVID.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η ρύθμιση σχετικά με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαθέσει 100 εκατ. ευρώ για την αγορά τεστ, ώστε αυτά να καταστούν πιο οικονομικά για τους πολίτες.

Διασφαλίζεται, επίσης, ότι οι χώρες της ΕΕ δεν θα μπορουν να επιβάλλουν πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, εκτός και αν αυτοί είναι «αναγκαίοι και αναλογικοί» για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο της πανδημίας. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να κοινοποιούνται στα άλλα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή το αργότερο 48 ώρες πριν την εφαρμογή τους.

Για να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID, θα πρέπει να λάβει και την τελική τυπική έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Αναλυτικότερα:

Πρόσθετοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί μόνο εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση

Κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι οι χώρες της ΕΕ δεν θα μπορούν να επιβάλουν πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε κατόχους του πιστοποιητικού (όπως καραντίνα, αυτοαπομόνωση ή τεστ) «εκτός εάν οι περιορισμοί αυτοί είναι αναγκαίοι και αναλογικοί για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας». Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, «συμπεριλαμβανομένων των επιδημιολογικών δεδομένων που δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)». Τα μέτρα θα πρέπει να κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο 48 ώρες πριν την εφαρμογή τους, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ενώ το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται τουλάχιστον 24 ώρες πιο πριν.

Οικονομικά προσιτά και προσβάσιμα τεστ

Οι χώρες της ΕΕ ενθαρρύνονται να διασφαλίσουν τον οικονομικά προσιτό χαρακτήρα και την ευρεία διαθεσιμότητα των διαγνωστικών τεστ. Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υποσχέθηκε να κινητοποιήσει 100 εκ. ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου τα κράτη μέλη να μπορέσουν να προμηθευτούν διαγνωστικά τεστ με στόχο την έκδοση των ευρωπαϊκών ψηφιακών πιστοποιητικών COVID.

Εμβόλια

Όλες οι χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον αυτά αφορούν εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να αποφασίζει αυτόνομα αν θα αποδέχεται επίσης πιστοποιητικά που αφορούν εμβόλια που έχουν εγκριθεί βάσει εθνικών διαδικασιών έγκρισης ή εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για χρήση έκτακτης ανάγκης.

Δικλείδες ασφαλείας για την προστασία δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού κανονισμού προστασίας των δεδομένων. Η εγκυρότητα των πιστοποιητικών θα ελέγχεται χωρίς τη χρήση του διαδικτύου, ενώ δεν θα αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

Δηλώσεις

Ο πρόεδρος της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ και εισηγητής Juan Fernando Lopez Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε: Σήμερα, το Κοινοβούλιο επιταχύνει την αποκατάσταση της ελεύθερης μετακίνησης και ενός πλήρως λειτουργικού χώρου Σένγκεν, ενώ συνεχίζουμε να καταπολεμούμε αυτή την πανδημία. Το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID θα λειτουργήσει από την 1η Ιουλίου και θα εξασφαλίσει ασφαλή και συντονισμένα ταξίδια το καλοκαίρι. Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενθαρρύνονται να μην επιβάλλουν περαιτέρω περιορισμούς, εκτός εάν είναι απολύτως αναγκαίοι και αναλογικοί, και είναι καθησυχαστικό ότι ορισμένα κράτη μέλη εκδίδουν ήδη το πιστοποιητικό.

