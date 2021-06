Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Μακρόν και οι προβλέψεις της Τετάρτης

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο έκανε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», ενώ δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις της για όσα περιμένουν τον Γάλλο Πρόεδρο.

«Συνηθίζω να γράφω ορισμένα πράγματα πολύ πριν συμβούν. Εδώ έχω γράψει για τον Μακρόν ότι θα έχει μπροστά του σοβαρότατα προβλήματα. Αυτό το χαστούκι ήταν κάτι ελαφρύ. Θα υπάρχουν πολύ μεγάλες εξάρσεις στην Γαλλία. Ενώ είναι τοξότης και έχει ως ηγέτης οράματα για την Γαλλία, έχει μπροστά του μεγάλα προβλήματα», είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα, σχολιάζοντας την επίθεση με χαστούκι που δέχθηκε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, γεγονός που προκάλεσε σάλο και ποικίλες αντιδράσεις.

Σε ότι αφορά την Τετάρτη, η αστρολόγος είπε ότι υπάρχει ένα περίεργο μείγμα επιδράσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά «ο ανάδρομος Ερμής, η έκλειψη που βλέπουμε και ότι αρχίζει ο καιρός ήδη να χαλάει, έχουμε εντάσεις εδώ και εκεί, είναι ημέρες που προσπαθούμε να βρούμε διεξόδους και λίγη χαρά, όπως θέλει ο καθένας, αλλά ο Ερμής μας τα κάνει μούσκεμα, ενώ ο Δίας συνεχίζει να ευνοεί αρκετά ζώδια».

Όπως μάλιστα είπε, «όσο ο Δίας είναι στο ζώδιο των Ιχθύων, θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανακαλύψεις σε φάρμακα».

Ακολούθως, η Λίτσα Πατέρα άρχισε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο, λέγοντας ότι για ορισμένα ζώδια θα υπάρξει ίσως μια αλλαγή πορείας, που αφορά μικρές ή μεγάλες μεταβολές, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι κατάλληλος ο καιρός για την λήψη αποφάσεων.

Παρακολουθήστε όσα είπε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό» για τον Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

