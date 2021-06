Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: σοκάρει η κατάθεση του συζύγου της Καρολάιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το μοιραίο βράδυ. Η αναλυτική περιγραφή ενός εκ των κακοποιών, το αίτημα των δραστών και η στιγμή που αντίκρισε νεκρή τη σύζυγό του.

Τα εξήντα λεπτά που άλλαξαν την ζωή του περιέγραψε στην κατάθεσή του ο 33χρονος πιλότος, σύζυγος της Καρολάιν, που έχασε τη ζωή της από κακοποιούς, μέσα στο σπίτι της, στα Γλυκά Νερά.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς, μπορεί να αναγνωρίσει τουλάχιστον έναν από τους τρεις δράστες. Η περιγραφή που δίνει στην αστυνομία είναι αναλυτική: "Τον πιο κοντό είδα το πρόσωπό του. Είχε σαρκώδη χείλη, έντονη μύτη, στρογγυλό πρόσωπο και έντονα μάγουλα. Κάτω από τα μάτια ήταν ελαφρώς αξύριστος. Ήταν ανοιχτόχρωμος, μου φάνηκε πάνω από 35 χρόνων. Ήταν ψωμωμένος, με πλάτες και μέχρι 1.70 ύψος" είπε ο πιλότος.

Συγκλονίζει, πάντως, περιγράφοντας τα όσα έζησε το μοιραίο βράδυ: "Πρέπει να μας πήρε ο ύπνος γύρω στις 01:15 με 01:30. Κάποια στιγμή άκουσα το τρίξιμο από το πόμολο της πόρτας. Δεν κατάλαβα τι ώρα ήταν ακριβώς. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, είδα να μπαίνουν στο δωμάτιο τρεις άνδρες. Αυτός με το πιστόλι ήρθε προς το μέρος μου και πριν μου πει οτιδήποτε, του είπα: “Στο σαλόνι υπάρχουν 10.000 ευρώ μετρητά. Σε παρακαλώ μην μας πειράξεις".

Η σύζυγός του, μόλις είδε τους ληστές, άρχισε να ουρλιάζει και τότε ο άλλος, με το ασημένιο πιστόλι κατευθύνθηκε προς την 20χρονη. "Ο κοντός ανέβηκε πάνω στη γυναίκα μου, τη γύρισε μπρούμυτα με μια απότομη λαβή και της γύρισε το κεφάλι προς το στρώμα. Τότε πήγα να αντιδράσω, αλλά μου κόλλησε το πιστόλι στη δεξιά πλευρά του λαιμού και με έριξε στο πάτωμα, δίπλα από το κρεβάτι".

Οι τρεις δράστες ζητούσαν συνεχώς χρήματα, μιλώντας καλά ελληνικά, αλλά κάποια στιγμή μίλησαν σε αλβανικά ή βουλγάρικα. "Άκουγα τη γυναίκα μου και την κόρη μου να κλαίνε διαρκώς αλλά επειδή μου χαν κλείσει στο στόμα λιποθύμησα και δεν ξέρω πόση ώρα είχε περάσει ότι ξύπνησα. Όταν σηκώθηκα είδα τη γυναίκα μου μπρούμυτα στο κρεβάτι, ακίνητη. Τα χέρια της ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη της με κάποιο ρούχο και η κόρη μας ήταν δίπλα της χωρίς να κλαίει. Ήμουν πολύ σοκαρισμένος. Πήρα την κόρη μου για να κατέβουμε κάτω".

Πηγή: alphatv.gr

Ο ντελιβεράς για τον νεκρό 68χρονο στον ΑΝΤ1: οι παραγγελίες, το σπιτικό φαγητό και η έγνοια του