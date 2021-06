Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: ανάκληση βραβείου στην ψυχολόγο της Καρολάιν

Εταιρεία ανακαλεί το βραβείο Ιατρικής Αναγνωρισιμότητας στα Medical Recognition Awards που της είχε απονείμει το 2020.

Προκαταρκτική έρευνα για την γυναίκα που εμφανίστηκε ως η ψυχολόγος της άτυχης Καρολάιν που δολοφονήθηκε στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία Digital Tempo ανακαλεί το βραβείο Ιατρικής Αναγνωρισιμότητας στα Medical Recognition Awards που της είχε απονείμει το 2020.

«Σε συνέχεια των πρόσφατων αποκαλύψεων που σχετίζονται με τις σπουδές και την επαγγελματική ιδιότητα της κα Ελένης Μυλωνοπούλου, αλλά και της επιστολής του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων προς την κα Μυλωνοπούλου, ανακαλούμε το Βραβείο Ιατρικής Αναγνωρισιμότητας που της απονεμήθηκε το 2020, έως τον έλεγχο της εγκυρότητας των δηλωθέντων σε εμάς στοιχείων για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό», αναφέρει η εταιρία.

«Τα Βραβεία Ιατρικής Αναγνωρισιμότητας επιβραβεύουν την ενεργό ψηφιακή παρουσία των επαγγελματιών του Κλάδου της Υγείας στο Διαδίκτυο», προσθέτει. «Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος μας για τυχόν εξαπάτηση μας από την κα Μυλωνοπούλου για τη συμμετοχή της στα Βραβεία. Δηλώνουμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία από τους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εγκυρότητα και την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχειών» καταλήγει η ανακοίνωση από τη διοργανώτρια Εταιρεία, Digital Tempo.

Πηγή: tvxs.gr