Γεωργιάδης για ανεμβολίαστους: νόμιμη η απόλυση όποιου θέτει σε κίνδυνο την επιχείρηση

Τι ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης για τις προβλέψεις του νόμου και όσους εργαζόμενους, ασκώντας τα δικαιώματα τους, δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ, για τους ανεμβολίαστους πολίτες έναντι του κορονοϊού και τα προνόμια στους εμβολιασμένους, είπε μεταξύ άλλων, τα εξής:

Για το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού

«Ήρθε στο γραφείο μου χθες ένας μεγάλος ξενοδόχος και μου έθεσε το ζήτημα ότι ένα μικρό κομμάτι του προσωπικού δεν θέλει να εμβολιαστεί. Καταλήξαμε ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε τους εργαζομένους ότι για την ασφάλεια της επιχείρησης θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι και όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί, θα πρέπει να αναλάβει και τις συνέπειες της αποφάσεως του. Δεν μπορεί μια επιχείρηση να κινδυνεύει να κλείσει επειδή ένας υπάλληλος θέλει να ασκήσει το δήθεν δικαίωμά του να μην εμβολιαστεί. Στην υπάρχουσα εργασιακή νομοθεσία μια επιχείρηση μπορεί να απολύσει έναν υπάλληλο εάν ο εργαζόμενος θέτει σε κίνδυνο την επιχείρηση».

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αν ένας εργαζόμενος θέλει να θέσει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους συμπολίτες του και συναδέλφους του δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις. Όπως είπε χθες και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, πουθενά το Σύνταγμα δεν κατοχυρώνει αυτόν που θέλει, με τη συμπεριφορά του, να θέσει σε κίνδυνο τους άλλους».

«Τον ανθρώπινο φόβο και την ανησυχία των συμπολιτών μου κατά του εμβολίου, τον αντιλαμβάνομαι. Όλοι όσοι εμβολιαστήκαμε, είχαμε μια ανθρώπινη ανησυχία. Άλλο είναι η ανθρώπινη ανησυχία που είναι σεβαστή και άλλο είναι η αποδοχή ότι οι λίγοι μπορούν να καταστρέψουν τους πολλούς. Αυτό δεν γίνεται».

«Φαντάζεστε κάποιος να ανοίξει το εστιατόριό του και να έχει κρούσμα κορονοϊού και να καταστραφεί; Δηλαδή εσύ που θες να πας και είσαι ανεμβολίαστος, μπορείς να πάρεις στο λαιμό σου όλη την επιχείρηση, τους εργαζόμενους, τα δάνειά του και την οικογένειά του; Έχεις αυτό το δικαίωμα; Είναι απολύτως προφανές ότι κάποιος που αποφασίζει ότι δεν θέλει να εμβολιαστεί γνωρίζοντας ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των συμπολιτών του δεν μπορεί να απολαμβάνει τους ίδιους βαθμούς ελευθερίας».

«Αν είμαστε μία κοινότητα εμβολιασμένων ξέρουμε ότι έχουμε μεταξύ μας ασφάλεια και αυτός ο αόρατος εχθρός δεν μπορεί να μας βλάψει. Εάν μέσα στην κοινότητα των εμβολιασμένων έχουμε πέντε ανεμβολίαστους ξέρουμε ότι αυτοί μπορεί να μας κολλήσουν και το ακόμα χειρότερο, δίνουν το χώρο στον ιό να μεταλλαχθεί και να γίνει πιο επικίνδυνος».

Για τα προνόμια που θα έχουν οι εμβολιασμένοι

«Η κουβέντα για τα λεγόμενα προνόμια των εμβολιασμένων - που δεν είναι προνόμια αλλά περισσότερο βαθμοί ελευθερίας των εμβολιασμένων σε σχέση με τους ανεμβολίαστους- θα ξεκινήσει όταν θα έχουμε πλέον δώσει στο σύνολο των κατοίκων της Ελλάδας την ευκαιρία του εμβολιασμού. Όταν πια θα είναι δεδομένο ότι κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί όχι γιατί δεν θέλει αλλά γιατί δεν μπόρεσε. Νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά. Αρχές Ιουλίου θα έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

«Τον χειμώνα που θα έρθει οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους, οι ανεμβολίαστοι προφανώς δεν θα μπορούν να μπουν».

Για τα χαμηλά επίπεδα εμβολιασμού σε Κέρκυρα και Σάμο

«Στην Κέρκυρα έχουμε φτιάξει ένα σούπερ εμβολιαστικό κέντρο και πηγαίνουν αντί για 800 άτομα την ώρα, πέντε την ώρα. Αυτό είναι καταστροφή. Περιμένεις να έρθουν τουρίστες από την Μ. Βρετανία και να βγεις από την πορτοκαλί λίστα. Αν έχεις κρούσμα κορωνοϊού στην Κέρκυρα κλείνουν όλα και εσύ δεν πας να εμβολιαστείς; Δεν το καταλαβαίνω. Το ίδιο ισχύει στη Σάμο. Το γεγονός ότι η Σάμος έχει περάσει στα διεθνή μέσα ως παράδειγμα προς αποφυγή νομίζετε ότι κάνει καλό στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια του νησιού; Θα έρθουν μετά από τρεις μήνες και θα λένε ότι δεν πήγε καλά ο εμβολιασμός; Αν δεν εμβολιαστείς, τι να σου κάνει το κράτος;».

Για τους λόγους που είναι χαμηλά τα επίπεδα εμβολιασμού

«Είναι προφανές ότι υπήρξε μια επικοινωνιακή διαχείριση λανθασμένη. Μια είδηση ενός ατυχούς περιστατικού που μπορεί να συνδέεται με το εμβόλιο, μπορεί και όχι, έπαιζε πέντε μέρες στις ειδήσεις και τα εκατομμύρια που δεν πάθανε τίποτα από το εμβόλιο, δεν έπαιζαν καθόλου. Υπάρχει το θέμα πώς χειρίστηκε την υπόθεση της AstraZeneca η Ευρωπαϊκή επιτροπή. Δεν λέω ότι έγιναν όλα τέλεια, αλλά υπάρχει και μια φοβερή συνωμοσιολογία».

Για τη διανομή των self test από τα σούπερ μάρκετ

«Είναι βέβαιο ότι από τη στιγμή που τα φαρμακεία θα σταματήσουν να διανέμουν self test, θα βρεθούν άλλα κανάλια διανομής, όπως τα σούπερ μάρκετ. Αν ρωτάτε την άποψη μου ως υπουργείο Ανάπτυξης για τα σούπερ μάρκετ, η θέση μου είναι 100%».

Αντιδράσεις από τα κόμματα

"Τα ποσοστά του πληθυσμού που έχουν εμβολιαστεί και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, είναι ακόμη χαμηλά, δημιουργούν ανησυχία για το μέλλον. Κάτι που δεν συμβαδίζει με την πλαστή, δήθεν ειδυλλιακή εικόνα που καλλιεργεί η Κυβέρνηση. Είναι ώρα για μια νέα προσπάθεια ενημέρωσης και πειθούς των πολιτών. Είμαστε υπέρ κάθε συγκεκριμένου μέτρου που παρέχει κίνητρα και διευκολύνσεις στους εμβολιασμένους. Εξ άλλου εμείς πρώτοι προτείναμε το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Όμως αρκετά πια με τις πρόχειρες, αντικρουόμενες και ασόβαρες εξαγγελίες των Κυβερνητικών στελεχών κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης. Με λιγότερα λόγια και συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις η Κυβέρνηση να ανοίξει τον σχετικό διάλογο στη Βουλή" αναφέρει ανακοίνωση από το Κίνημα Αλλαγής.

"Ο εξαναγκασμός, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πολιτών να εμβολιαστούν είναι ανεπίτρεπτος. Ειδικά όταν συνοδεύεται με δηλώσεις υπουργών που εκβιάζουν τους πολίτες ακόμα και με απολύσεις σε περίπτωση μη εμβολιασμού. Η κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε όλα τα μέτωπα αναφορικά με την διαχείριση της πανδημίας, προσπαθεί για άλλη μια φορά να μετακινήσει τις τεράστιες ευθύνες της στους πολίτες" τονίζει από πλευράς της η Ελληνική Λύση.

