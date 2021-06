Οικονομία

Το bitcoin νόμιμο νόμισμα του Ελ Σαλβαδόρ

Η πρώτη χώρα που υιοθετεί το κρυπτονόμισμα ως το νόμιμο νόμισμά της γίνεται η χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Το Κογκρέσο του Ελ Σαλβαδόρ ενέκρινε ένα νομοσχέδιο με το οποίο το bitcoin καθίσταται νόμιμο νόμισμα στη χώρα αυτή της Κεντρικής Αμερικής, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας.

Το Ελ Σαλβαδόρ γίνεται έτσι η πρώτη χώρα που υιοθετεί ένα κρυπτονόμισμα.

"Το νομοσχέδιο#Bitcoin μόλις εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία" στη νομοθετική συνέλευση. Ιστορία!", έγραψε μετά την ψηφοφορία αργά χθες το βράδυ στο Twitter ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ο πρόεδρος είπε ότι το νομοσχέδιο, το οποίο είχε καταθέσει την περασμένη εβδομάδα ο ίδιος, εγκρίθηκε από τους 62 από τους 84 συνολικά βουλευτές.

Ψηφίστηκε με την υποστήριξη των συμμάχων του Μπουκέλε παρότι τα κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης είχαν ασκήσει κριτική για την επίσπευση της ψηφοφορίας και είχαν αρνηθεί να το υποστηρίξουν.

Πριν από την ψηφοφορία ο Μπουκέλε δήλωσε ότι η υιοθέτηση του κρυπτονομίσματος θα φέρει στη χώρα "χρηματοπιστωτική ένταξη, επενδύσεις, τουρισμό, καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη".

Ο ηγέτης του Ελ Σαλβαδόρ χαρακτήρισε το bitcoin ως "τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τρόπο μεταφοράς" δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εμβάσματα και έναν τρόπο για να αποφεύγεται ότι εκατομμύρια θα χάνονται σε ενδιάμεσους.

Τα εμβάσματα από Σαλβαδοριανούς που εργάζονται στο εξωτερικό αναλογούν σε ένα μεγάλο τμήμα της οικονομίας-ανάλογο σχεδόν με το 22% του ΑΕΠ.

Το 2020, τα εμβάσματα προς την χώρα ανήλθαν σε 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

"Αυτός είναι ένας νόμος που θα θέσει το Ελ Σαλβαδόρ στο παγκόσμιο επίκεντρο, θα γίνουμε πιο ελκυστικοί για ξένες επενδύσεις", δήλωσε ο Ρόμεο Άουερμπαχ, βουλευτής του κόμματος "Μεγάλη Συμμαχία για την Εθνική Ενότητα", ένας σύμμαχος του Μπουκέλε.

Στα μέσα Μαΐου του 2020 η αγορά των κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε σε πάνω από 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Coinmarketcap, ωθούμενη από σοβαρούς επενδυτές από την Wall Street ως την Silicon Valley.

Αλλά η αστάθεια του bitcoin - που αυτή τη στιγμή η ισοτιμία του ανέρχεται σε 33.814 δολάρια-και το ασαφές νομικό καθεστώς του εγείρουν ερωτήματα για το αν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει το παραδοσιακό νόμισμα στις καθημερινές συναλλαγές.

