Θεσσαλονίκη - Self Test: οι φαρμακοποιοί αναστέλλουν τη δωρεάν διάθεσή τους

Ήδη σταμάτησαν τη διάθεσή τους στους δικαιούχους και διαθέτουν self test Μονο επί πληρωμή. "Καμπανάκι" απο τον Πανελλήνιο Φαμρακευτικό Σύλλογο,

Στην αναστολή της δωρεάν διάθεσης των self tests προχωρούν από σήμερα οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης. Ήδη σταμάτησαν τη διάθεσή τους στους δικαιούχους και επιστρέφουν άμεσα τα self tests που έχουν στα φαρμακεία τους, στις φαρμακαποθήκες από τις οποίες τα προμηθεύτηκαν. Ταυτόχρονα θα εξετάσουν το ενδεχόμενο οριστικής διακοπής της διάθεσής τους σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Ιουνίου.

Αιτία της απόφασης αυτής, την οποία έλαβε ομόφωνα το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του, είναι οι νέες ανακοινώσεις μέσω των social media του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσου ότι η κυβέρνηση δρομολογεί τη διακίνηση των self tests από άλλα κανάλια διάθεσης, παρά την δεδηλωμένη αντίθετη θέση του ΕΟΦ. “Οι δηλώσεις θεωρούνται προσβλητικές για έναν κλάδο που βοήθησε από την πρώτη στιγμή την Πολιτεία στον αγώνα της απέναντι στην πανδημία” επισημαίνει ο ΦΣΘ και προσθέτει:

«Εάν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, αισθανόμαστε ότι για ακόμη μία φορά η πολιτεία εξαπατά με αιφνιδιαστικές αποφάσεις τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή στήριξαν την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέσω των συνεταιριστικών φαρμακαποθηκών μας έγινε εφικτή η διανομή των εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα με ταχύτητα και ακρίβεια και στα φαρμακεία μας επωμιστήκαμε το κλείσιμο των ραντεβού για τον εμβολιασμό των πολιτών, δίνοντας σημαντική ώθηση στην εξέλιξη της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Στη συνέχεια επωμιστήκαμε και τη διάθεση εκατομμυρίων self tests, συμβάλλοντας στην ταχύτατη διανομή τους και πετυχαίνοντας διαμέσου των φαρμακείων μας το άνοιγμα του λιανεμπορίου, των σχολείων και της εστίασης».

Σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, «προφανώς η κυβέρνηση δεν γνωρίζει ή δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος των φαρμακοποιών δεν είναι να βάζουν και να βγάζουν κουτάκια από τα ράφια των φαρμακείων τους, αλλά να χορηγούν με ασφάλεια τα φάρμακα, να δίνουν συμβουλές για τη σωστή λήψη τους με στόχο τη θεραπεία, να προλαμβάνουν τυχόν παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Επίσης, να φροντίζουν να βρίσκουν και να τους εξασφαλίζουν τα αναγκαία φάρμακά τους, να ελέγχουν την τακτική λήψη τους και τη συμμόρφωση στις σωστές δοσολογίες για μια ολοκληρωμένη θεραπεία και πολλά άλλα που εμπεριέχονται στον λειτουργηματικό ρόλο των φαρμακοποιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Όλα αυτά γίνονται έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια των ασθενών με τους οποίους έχει χτιστεί μια αρραγής σχέση εμπιστοσύνης». Ο ΦΣΘ τονίζει ότι «με τέτοιες επαναλαμβανόμενες κάκιστες πρακτικές, δηλώσεων και αιφνιδιασμού σε βάρος του κλάδου των φαρμακοποιών, κάθε άλλο παρά συνεργασία μπορεί να υπάρξει, αν αυτό είναι το ζητούμενο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας».

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος η Κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της επίσης στο ακέραιο

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, σε ανακοίνωση - ενημέρωση προς όλους τους φαρμακοποιούς της χώρας, τονίζει ότι ο κλάδος ανέλαβε τη δωρεάν διάθεση των Self tests με υψηλό κόστος χρόνου και εξαντλητικής προσωπικής εργασίας για να στηρίξει την προσπάθεια ελέγχου της πανδημίας.

“Η συμφωνία που υπογράψαμε με τους αρμόδιους υπουργούς της Κυβέρνησης προέβλεπε την υλοποίηση του έργου αυτού μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας και βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών, με ισχυρή πλειοψηφία αποφάσισε την ολιγοήμερη συνέχιση της διάθεση των δωρεάν Self test μέχρι τις 19 Ιουνίου 2021. Την απόφαση αυτή του ΔΣ του ΠΦΣ οφείλουμε όλοι να την τηρήσουμε” αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει:

“Με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε τις ανάγκες για την διάθεση των δωρεάν self tests μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, ημερομηνία που είχε ορίσει νομοθετικά η Κυβέρνηση για την διάθεση τους. Σε σχέση με την Κυβέρνηση θα πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς από την πλευρά μας τηρήσαμε στο ακέραιο την μεταξύ μας συμφωνία. Έτσι και η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση από την πλευρά της να τηρήσει τις δεσμεύσεις της επίσης στο ακέραιο”.

Ξανθός: η «μεγάλη καινοτομία» της κυβέρνησης Μητσοτάκη είχε σύντομη «ημερομηνία λήξης»

Ο Τομεάρχης Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός τονίζει από πλευράς του ότι το «κλειδί» για το άνοιγμα της οικονομίας και της κοινωνίας, η «μεγάλη καινοτομία» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, φαίνεται ότι είχε σύντομη «ημερομηνία λήξης». “Μια μη δοκιμασμένη και μη επιστημονικά αξιολογημένη μεθοδολογία αυτοεξέτασης, αποσύρεται από τα φαρμακεία, θα διατίθεται πλέον από «εναλλακτικά κανάλια διανομής» (βλ. supermarket) και φυσικά θα είναι δωρεάν μόνο για ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Και επειδή αρχίζει και συνειδητοποιείται ότι η αξιοπιστία των self tests είναι πολύ χαμηλή (ο δείκτης θετικότητας είναι 0,2%, υποδεκαπλάσιος τουλάχιστον των rapid tests) και ότι υπάρχει υποδήλωση των θετικών αποτελεσμάτων, ανέλαβε ο «επιδημιολόγος κ. Σκέρτσος» να μας τεκμηριώσει τη συμβολή τους στην υποχώρηση των επιδημιολογικών δεικτών της πανδημίας! (βλ. χθεσινές δηλώσεις)” αναφέρει και προσθέτει:

“Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και πολλών επιστημόνων Δημόσιας Υγείας για συνταγογράφηση των μοριακών και rapid test με κλινικά και επιδημιολογικά κριτήρια, για διενέργεια τους από πιστοποιημένα εργαστήρια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και πλήρη αποζημίωση τους από τον ΕΟΠΥΥ, είναι η μόνη ασφαλής και αξιόπιστη μέθοδος διάγνωσης και καταγραφής κρουσμάτων με SARS-CoV-2 σε αυτή τη φάση. Ειδικά μετά το διαχειριστικό αδιέξοδο στη διάθεση των self-tests είναι η μόνη λύση. Αυτά τα tests μπορούν να παραμείνουν ως συμπληρωματική επιλογή και να διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και όχι προφανώς από τα supermarket, στα οποία, όπως πολύ καλά ξέρουν οι φαρμακοποιοί, επιδιώχθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά να μεταφερθούν και τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ).

Αποδεικνύεται ότι η λογική της μετάθεσης ευθυνών του Κράτους στον πολίτη για μια διαγνωστική εξέταση που αφορά τη Δημόσια Υγεία, δεν είναι μόνο υγειονομικά επισφαλής, αλλά και αναποτελεσματική. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι εκτεταμένο, αξιόπιστο, επαναλαμβανόμενο και στοχευμένο στους χώρους εργασίας testing, από επαγγελματίες υγείας και χωρίς οικονομική επιβάρυνση των πολιτών. Για να αναβαθμιστεί η επιδημιολογική επιτήρηση της πανδημίας και να «θωρακιστεί» υγειονομικά η οικονομία, ο τουρισμός, η κοινωνία και η χώρα”.

