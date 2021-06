Υγεία - Περιβάλλον

Χαλάρωση μέτρων - Λοιμωξιολόγοι: μουσική στην εστίαση και παράταση στο ωράριο κυκλοφορίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το απόγευμα οι ανακοινώσεις για περαιτέρω άρση των μέτρων λόγω του κορονοϊού.

Στις 19:00 θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την άρση των μέτρων, από τον Υπουργό Υγείας και τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Οι λοιμωξιολόγοι συνεδριάζουν αυτήν την ώρα, με την επαναφορά της μουσικής στην εστίαση, τη διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας και την αύξηση των παρισταμένων σε γάμους, δεξιώσεις και βαπτίσεις να βρίσκονται στο «τραπέζι».

Όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν, η μουσική επανέρχεται στην εστίαση, ενώ η κυκλοφορία αναμένεται να διευρυνθεί κατά 1 ώρα,, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί και η αύξηση των καλεσμένων στις δεξιώσεις. Στο «κάδρο» βρίσκεται και το άνοιγμα των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και η επαναλειτουργία των μπαρ.

Αναλυτικά, από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η μουσική θα επιστρέψει στην εστίαση επιτρέποντας έτσι την πιο ομαλή λειτουργία των εν λόγω καταστημάτων. Την ίδια ώρα αναμένεται να επεκταθεί το ωράριο κυκλοφορίας κατά μία ώρα με την απαγόρευση, από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να ξεκινά στη 01:30 αντί για τις 12:30 που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο εντός του μήνα σε νέα συνεδρίαση να αποφασιστεί και η πλήρης κατάργηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας με την πιο πιθανή ημερομηνία να είναι η 1η Ιουλίου.

Οι παραπάνω αποφάσεις λαμβάνονται έχοντας υπόψιν παράλληλα πως το τελευταίο διάστημα πολλά καταστήματα δεν τηρούσαν την απαγόρευση της μουσικής ενώ την ίδια ώρα ολοένα και περισσότερα και πολυπληθέστερα είναι τα πάρτι που διοργανώνονται ανά την επικράτεια.



Τέλος, ένα ακόμα μέτρο που θα χαλαρώσει αφορά στην διεξαγωγή των δεξιώσεων των βαπτίσεων και των γάμων. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του protothema.gr οι λοιμωξιολόγοι φαίνεται πως δίνουν το πράσινο φως, παράλληλα με τα παραπάνω μέτρα, να αυξηθεί και το όριο των ατόμων στις δεξιώσεις αυτές από 100 σε 200 αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται και ένα αίτημα του κλάδου που θα συμβάλει στην ομαλότερη λειτουργία των κτημάτων και των catering.





Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: σοκάρει η κατάθεση του συζύγου της Καρολάιν

Black out: Γιατί “έπεσαν” μεγαλύτερες ιστοσελίδες του κόσμου

Μαργαρίτης στο “Πρωινό”: έδωσα το σπίτι μου για να μεγαλώσουν παιδιά (βίντεο)