Πολιτική

Κορονοϊός - Τουρισμός: Η Δανία απελευθερώνει τα ταξίδια προς την Ελλάδα

Σε πρώτη φάση απελευθερώνονται οι μετακινήσεις προς την Πελοπόννησο, ενώ άμεσα θα αρθούν οι περιοριστικές οδηγίες προς κάθε προορισμό στην Ελλάδα.

Εξαιρετικά σημαντικές εξελίξεις για τον Ελληνικό Τουρισμό προέκυψαν από τις συνομιλίες που είχε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Δανία.

Κατά τη συνάντησή του με τον κ. Θεοχάρη στην Κοπεγχάγη, ο Υφυπουργός και Εκτελεστικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Δανίας κ. Erik Bogger Rasmussen ανακοίνωσε ότι «η Κυβέρνηση της Δανίας έχει αποφασίσει την άρση των περιορισμών για τους Δανούς πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Σε πρώτη φάση, στις επόμενες ημέρες, απελευθερώνονται οι μετακινήσεις προς την Πελοπόννησο. Ακολούθως, από την 26η Ιουνίου, θα αρθούν οι περιοριστικές οδηγίες προς κάθε προορισμό στην Ελλάδα».

Σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης της Δανίας για την απελευθέρωση της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα, ο Υπουργός Τουρισμού δήλωσε ότι «μας χαροποιεί ιδιαίτερα η πρωτοβουλία της Δανίας να προχωρήσει στην άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών προς τη χώρα μας. Πρόκειται για μία εξέλιξη η οποία απορρέει από τα αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν σταθερή υποχώρηση του υγειονομικού κινδύνου στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, η απελευθέρωση των τουριστικών μετακινήσεων μεταξύ Δανίας και Ελλάδας αποτελεί άμεση επίδειξη εμπιστοσύνης και έμπρακτη επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλλονται στην πατρίδα μας για τη σχολαστική εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Κυρίως, όμως, η απόφαση της Κυβέρνησης της Δανίας να επανεκκινήσει τα ταξίδια προς την Ελλάδα συνιστά ένα παράδειγμα το οποίο, όπως εκτιμούμε, θα ακολουθήσουν σύντομα πολλές άλλες χώρες».

Κατά την παραμονή του στην Κοπεγχάγη, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης είχε συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων tour operators, οι οποίοι και επιβεβαίωσαν το ζωηρό και έντονο ενδιαφέρον του κοινού στη Δανία για ταξίδια και διακοπές στην Ελλάδα.

Τέλος, προτού αναχωρήσει για τη Στοκχόλμη της Σουηδίας, τον επόμενο σταθμό της περιοδείας του στη Βόρεια Ευρώπη, ο κ. Θεοχάρης παραχώρησε συνεντεύξεις σε ΜΜΕ της Δανίας, όπου παρουσίασε το σχέδιο ανοίγματος του Ελληνικού Τουρισμού.