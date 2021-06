Life

“Ήλιος”: Παντρεύονται Αλίκη και Δημήτρης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες εξελίξεις της σειράς του ΑΝΤ1 «Ήλιος». Τι θα γίνει στο γάμο της Αλίκης και του Δημήτρη;

Το νέο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος", που θα μεταδοθεί αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. έρχεται την Πέμπτη με το ευχάριστο γεγονός του γάμου της Αλίκης και του Δημήτρη, αλλά την ίδια ώρα τα γεγονότα που προκύτπουν δεν αφήνουν κανέναν να ηρεμήσει.

Τι θα δούμε απόψε στις 20:00

Η Αλίκη με τον Δημήτρη παντρεύονται στο Δημαρχείο. Ο Φίλιππος παίρνει ένα ακόμη μήνυμα από τον άνθρωπο που τον κυνηγά. Η Αλίκη έχει συνεχώς ένα κακό προαίσθημα, το οποίο δεν την αφήνει να χαρεί. Ο Δήμος δέχεται με μεγάλη χαρά την πρόταση της Λήδας να φέρει μερικά πράγματα σπίτι του και να μείνει λίγες μέρες μαζί του. Ο Δημήτρης ανησυχεί για την ασφάλεια στο κτήμα που θα γίνει το πάρτι του γάμου του… Η Λήδα βλέπει τυχαία για τελευταία φορά τον Νικήτα πριν φύγει για την Αθήνα… Ένας άντρας παρακολουθεί τον Δημήτρη όταν εκείνος βγαίνει από το σπίτι του Φίλιππου…

Χαλάρωση μέτρων - Λοιμωξιολόγοι: μουσική στην εστίαση και παράταση στο ωράριο κυκλοφορίας

Γεωργιάδης για ανεμβολίαστους: νόμιμη η απόλυση όποιου θέτει σε κίνδυνο την επιχείρηση

Self test – Πανελλαδικές: πρώτο διαγνωστικό τεστ για τους υποψηφίους

Gallery