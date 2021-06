Κοινωνία

Γκύζη: νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρέθηκαν στο σημείο αλλά ήταν ήδη αργά για έναν άτυχο άνδρα.

Τραγωδία από φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στου Γκύζη.

Ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, επί της οδού Ιωάννου Βαρβάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας άνω των 60 ετών, ο οποίος βρέθηκε σε δωμάτιο του διαμερίσματός του.

Σύμφωνα με ανακοίνωσε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα. Έτσι η πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα, χωρίς να επεκταθεί σε παρακείμενα διαμερίσματα.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ενώ οι Αρχές ξεκινούν έρευνες για το περιστατικό.





Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς επί της οδού Ιωάννου Βαρβάκη στην Αθήνα. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

