Κορονοϊός - Βέλγιο: Αίρονται δεκάδες περιοριστικά μέτρα

Ποιοι περιορισμοί αίρονται και ποιοι διατηρούνται στο Βέλγιο.

Αίρονται από σήμερα δεκάδες περιοριστικά μέτρα στο Βέλγιο, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση χρήσης μάσκας σε ολόκληρη την περιφέρεια της πρωτεύουσας των Βρυξελλών



Τα μπαρ, τα εστιατόρια και όλες οι άλλες επιχειρήσεις εστίασης επιτρέπεται να ανοίγουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους τους από τις 05:00 έως τις 23:30.



Σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραστάσεις και συνέδρια, επιτρέπεται η είσοδος έως 200 ατόμων σε εσωτερικούς χώρους και 400 ατόμων σε εξωτερικούς. Ισχύουν τα ίδια ωράρια λειτουργίας, όπως και στην εστίαση. Επιτρέπονται η τοποθέτηση μεγάλων οθονών για την παρακολούθηση του Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Πρέπει να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Οι κινηματογράφοι, οι αίθουσες μπόουλινγκ, τα καζίνο, τα καταστήματα στοιχημάτων, οι εσωτερικές δραστηριότητες σε φυσικά πάρκα, οι ζωολογικοί κήποι, τα πάρκα ψυχαγωγίας, οι εσωτερικές ψυχαγωγικές και τροπικές πισίνες μπορούν να ανοίξουν ξανά με πρωτόκολλα εξαερισμού, για μέγιστο το 75% της χωρητικότητάς τους, με έως 200 άτομα. Όλα τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να τηρούνται. Τα νυχτερινά κέντρα προς το παρόν παραμένουν κλειστά.



Επαγγελματικοί αθλητικοί αγώνες και επαγγελματικές προπονήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων. Για μη επαγγελματικούς αθλητικούς αγώνες και μη επαγγελματικές προπονήσεις, υπάρχει όρια στα 50 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 100 άτομα σε εξωτερικούς χώρους.



Τα γυμναστήρια επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά, αλλά είναι υποχρεωτικός ένας μετρητή CO2. Τα κοινόχρηστα αποδυτήρια και τα ντους παραμένουν κλειστά προς το παρόν και απαιτείται η χρήση μάσκας πριν και μετά την άσκηση.



Η τηλεργασία παραμένει υποχρεωτική, αλλά το προσωπικό που το επιθυμεί μπορεί να εργάζεται ξανά στον φυσικό χώρο εργασίας μία μέρα την εβδομάδα. Μόνο το 20% του προσωπικού μπορεί να είναι παρόν στο χώρο εργασίας και πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.



Σε όλη την περιφέρεια της πρωτεύουσας των Βρυξελλών, έχει αρθεί η γενική υποχρέωση για χρήση μάσκας, εκτός από συγκεκριμένους πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους και πολυσύχναστους χώρους που καθορίζονται από τους Δημάρχους.

