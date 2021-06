Life

Πρίγκιπας Χάρι- Μέγκαν Μάρκλ: Το παρασκήνιο για το όνομα της μικρής Lilibet

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα βλέμματα έχουν στραφεί στο όνομα που επέλεξαν ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex για να χαρίσουν στη μικρούλα τους. Τι αναφέρουν πηγές στο παλάτι!

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle έγιναν για δεύτερη φορά γονείς και είναι τρισευτυχισμένοι.

Το πριγκιπικό ζεύγος, έφερε στον κόσμο τη μικρή του κόρη στις 4 Ιουνίου σε μαιευτήριο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Τα βλέμματα έχουν στραφεί στο όνομα που επέλεξαν ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex για να χαρίσουν στη μικρούλα τους. Ολόκληρο το όνομά της είναι Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor.

Το Lilibet, είναι ένα παρατσούκλι της βασίλισσας Ελισάβετ που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ίδια. Ξεκίνησε όταν ήταν μικρούλα και δεν μπορούσε να πει το όνομά της. Τότε ο παππούς της George V, τη φώναζε “Lilibet”. Με αυτό το χαριτωμένο όνομα, την αποκαλούσε και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Φίλιππος που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Φάρμα”: Αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του “Αγρότη της χρονιάς”

Εξαφάνιση 13χρονης: Συναγερμός στις Αρχές

Roland Garros - Σάκκαρη: Πρόκριση στα ημιτελικά, με εκπληκτική εμφάνιση