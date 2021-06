Παράξενα

Ληστεία σε ηλκιωμένη: η γιαγιά θυμήθηκε τα... λόγια του γείτονα και πιάστηκαν οι δράστες!

Η 80χρονη θυμήθηκε και είπε στην Αστυνομία λεπτομέρειες- κλειδιά, που οδήγησαν τις Αρχές στη σύλληψη των δραστών!

Ληστές έδεσαν, φίμωσαν και λήστεψαν ηλικιωμένη στο σπίτι της, στη Χερσόνησο της Κρήτης αλλά εκείνη είχε τον τρόπο για να εντοπιστούν και να συλληφθούν! Η γυναίκα κατάφερε να καταθέσει στις Αρχές λεπτομέρειες που οδήγησαν την Αστυνομία στον γείτονά της, ο οποίος ήταν και αυτός που κρυβόταν πίσω από τη ληστεία!

Οι δράστες θα καθίσουν στο "σκαμνί" του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, την Πέμπτη. Πρόκειται για τέσσερις Αλβανούς, ανάμεσα στους οποίους και ο 52χρονος γείτονας της ηλικιωμένης, στον οποίο αποδίδεται ρόλος τσιλιαδόρου και πληροφοριοδότη.

Η 80χρονη θυμήθηκε και είπε στην Αστυνομία ότι ο γείτονάς της προφέρθηκε να φτιάξει μία σπασμένη γλάστρα, την οποία η ηλικιωμένη τοποθετούσε στην είσοδο του σπιτιού της για να μην παρκάρουν. Όταν έφτιαξε την γλάστρα, ο γείτονας ζήτησε να πάει στην τουαλέτα για να πλύνει τα χέρια του. Η τουαλέτα ήταν εξωτερικά της κύριας οικίας και έτσι στην συνέχεια ο 52χρονος ζήτησε από την γιαγιά να δει και το υπόλοιπο σπίτι. «Σας το αναφέρω διότι μου έκανε εντύπωση και σκεπτόμενη αυτές τις ημέρες κάποια περίεργη κίνηση, μού ήρθε στο μυαλό. Συγκεκριμένα με ρώτησε πού είναι οι διακόπτες των φώτων του σπιτιού μου όταν μπήκε μέσα. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση, απλά σάς το αναφέρω» είχε πει στην συμπληρωματική κατάθεση.

«Εγώ ούρλιαζα αλλά οι δράστες με φίμωσαν με μονωτική ταινία στο στόμα και με την ίδια έδεσαν και τα χέρια. Δεν μου μίλησαν ούτε μου ζήτησαν κάτι. Εγώ πρόλαβα να πω ότι δεν έχω χρήματα στο σπίτι. Είχαν ψάξει προηγουμένως στο δωμάτιο και αφαίρεσαν επίσης τα τρία χρυσά δακτυλίδια που φορούσα στα δάκτυλα και μαζί και μία χρυσή αλυσίδα που φορούσα στο λαιμό. Πήραν και ένα χρυσό ρολόι. Φορούσαν σκούρα ρούχα και κουκούλες και λευκές μάσκες στο πρόσωπο. Με ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας, πιάνοντας με από τα χέρια αλλά και σφίγγοντας με στο λαιμό. Αυτή την στιγμή που μιλάμε πονάω στο λαιμό διότι με έσφιξαν. Έψαξαν λίγο ακόμα και έφυγαν, αφήνοντας με δεμένη στο πάτωμα. Προσπάθησα και κατάφερα να βγάλω τη μονωτική ταινία από το πάτωμα, πήρα το κινητό και κάλεσα το γιο μου...» κατάθεσε η γυναίκα.

Πηγή: Cretalive