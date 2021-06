Life

Τα 3 ποτά που μπορείς να απολαύσεις και στην δίαιτα!

Η απάντηση θα σε ενθουσιάσει, αφού και το ποτό σου θα πιεις και επιπλέον θερμίδες δεν θα πάρεις!

Έχεις ξεκινήσει δίαιτα και στενοχωριέσαι γιατί πρέπει να πεις αντίο στις παλιές και αγαπημένες σου διατροφικές συνήθειες; Πιστεύεις ότι δεν θα μπορείς ν’ απολαύσεις πια το αγαπημένο σου ποτό, παρέα με τους φίλους σου; Η απάντηση θα σε ενθουσιάσει, αφού και το ποτό σου θα πιεις και τις επιπλέον θερμίδες σου δεν θα πάρεις!

Πώς γίνεται αυτό;

Καλό θα ήταν σε πρώτη φάση, να γνωρίζεις από πόσες περίπου θερμίδες αποτελούνται το καθένα από τα βασικά και πιο οικεία σ’ εσένα αλκοολούχα ποτά, όπως είναι το τζιν, η βότκα, η τεκίλα, το ουίσκι και το κρασί!

