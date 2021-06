Κοινωνία

Καταγγελία για βιασμό σε στρατόπεδο με εντολή λοχαγού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας πρώην φαντάρος καταγγέλλει ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη.

Θύμα βιασμού με διαταγή λοχαγού καταγγέλλει πως είχε πέσει πρώην φαντάρος.

Ο 32χρονος, σήμερα, που είχε υπηρετήσει πριν από δέκα χρόνια, κατέθεσε μήνυση στις αρμόδιες στρατιωτικές Αρχές, κατηγορώντας συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο καταγγέλλοντας μιλώντας στην ΕΡΤ3 κατήγγειλε ότι, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση στο ιατρείο του στρατοπέδου, από στρατιώτη κατ’εντολή λοχαγού. Το φερόμενο ως θύμα εκτιμά ότι, με τον τρόπο αυτόν ο λοχαγός ήθελε να τον εκδικηθεί και να τον τιμωρήσει.

«Μετά από προσβολές που δέχτηκα απάντησα με ύβρεις με αποτέλεσμα να αποβληθώ και οδηγηθώ στο ιατρείο χωρίς την θέλησή μου» δήλωσε ο άνδρας προσθέτοντας πως «κομβικό ρόλο στην υπόθεση θα παίξει ο υπεύθυνος του ιατρείου καθώς και δύο γυναίκες ΕΠΟΠ οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες όταν ο ίδιος παραδέχτηκε την ηθική αυτουργία».

Όπως ο ίδιος διευκρίνισε, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται δεν εκπροσωπούν το Στρατό, αλλά Υπηρεσίες του.

Ο δικηγόρος του 32χρονου εμφανίστηκε αισιόδοξος λέγοντας πώς σύντομα οι υπαίτιοι θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν.

Στρατιωτικές πηγές δεν πήραν θέση για το περιστατικό και αρκέστηκαν στο ότι «η στρατιωτική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Δεν μπορεί να υπάρξει θέση για μια υπόθεση που διερευνάται δικαστικά».

Κορονοϊός - Τουρισμός: Η Δανία απελευθερώνει τα ταξίδια προς την Ελλάδα