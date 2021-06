Κοινωνία

Μικρός Μάριος: αδέσποτες σφαίρες έπεφταν "βροχή " στην επέτειο θανάτου του

Γλέντι στο Ζεφύρι με... "βροχή" πυροβολισμών και μουσική στη διαπασών στην "μαύρη" επέτειο της δολοφονίας του 11χρονου Μάριου. Η σπαρακτική ανάτηση της μητέρα τους.

"Βροχή" πυροβολισμών σε γάμο Ρομά στην μαύρη επέτειο της δολοφονίας του μικρού Μάριου που "έφυγε" από αδέσποτη σφαίρα πριν από 4 χρόνια στην αυλή του σχολείου του.

Στο Ζεφύρι, δεκάδες άτομα, αψηφώντας τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, έστησαν γλέντι το βράδυ της Τρίτης και άδεισαν γεμιστήρες μην υπολογίζοντας τίποτα και κανέναν.

Όπως καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής, το γλέντι ξεκίνησε από νωρίς χθες το μεσημέρι, σε σπίτι στο Ζεφύρι. Δεκάδες Ρομά αψήφησαν τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, έβαλαν τη μουσική δυνατά και ξεκίνησαν να πυροβολούν στον αέρα και οι σφαίρες έπεφταν βροχή στην περιοχή.

Τραγική ειρωνεία: Χθες πριν τέσσερα χρόνια έπεφτε νεκρός από μια παρόμοια «αδέσποτη» σφαίρα στο προαύλιο του σχολείου στην αποχαιρετιστήρια σχολική γιορτή, ο 11χρονος Μάριος μπροστά στα μάτια της ίδιας του της μητέρας που είναι δασκάλα και των συμμαθητών του.

Η μητέρα του, Διονυσία Δούλια, ανέβασε μια σπαρακτική ανάρτηση στο προφίλ της στο Facebook.

“Παιδί μου,

Τέτοια ώρα πριν τέσσερα χρόνια ετοιμαζόμασταν να πάμε στη γιορτή του σχολείου.

Ήσουν χαρούμενος! Ήθελες να βοηθήσεις.

Πάντα ήθελες να βοηθάς! Όλον τον κόσμο!

Έτσι ήσουν! Δοτικός, τρυφερός, γεμάτος αγάπη.

Δεν έλεγες κακό λογο για κανέναν. Δεν κρατούσες κακία.

Σε μάλωνα και συ με αγκάλιαζες!

Ήσουν δίκαιος, γενναιόδωρος σε όλα!

Ένας άγγελος επί γης!

Ευτυχισμένος ο γονιός που γεύεται τέτοια ανιδιοτελή αγάπη!

Ακούω το γέλιο σου και νιώθω να είσαι εδώ!

Ζούμε με τις αναμνήσεις!

Έντεκα χρόνια γεμάτα χαρά!

Παιδί μου ευχαριστώ για τα έντεκα χρόνια που γέμισες τη ζωή μας!

Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε να σε έχω έντεκα χρόνια, γεμάτα ευτυχία! Φώτισες τη ζωή μας!

Παιδί μου , φωτεινέ μου άγγελε, …

ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΈΚΟΨΑΝ ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΉΣ ΣΟΥ.

ΆΔΙΚΑ

ΑΠΡΟΣΔΌΚΗΤΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΆ

ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΆ ΑΔΙΑΦΟΡΟΎΝ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ Ο ΔΟΛΟΦΌΝΟΣ ΣΟΎ ΝΑ ΜΕΊΝΕΙ ΑΤΙΜΏΡΗΤΟΣ.”

