F1 in Schools: δύο ελληνικές ομάδες στο Top10

Ομάδες μαθητών από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία συμμετείχαν στον παγκόσμιο διαγωνισμό του STEM.

Δύο ελληνικές ομάδες βρίσκονται στο Top10 των καλύτερων ομάδων στους 16ους Παγκόσμιους Τελικούς του STEM διαγωνισμού F1 in Schools, ενώ άλλη μια ελληνική ομάδα βρίσκεται στο Top15.

Οι αγώνες διενεργήθηκαν 4 έως 8 Ιουνίου 2021 στην Αγγλία, με τη συμμετοχή 43 ομάδων απ’ όλο τον κόσμο. Λόγω της πανδημίας, οι αγώνες διοργανώθηκαν για πρώτη φορά εξ αποστάσεως χωρίς τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Παγκόσμια πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η ομάδα Britannia Red από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη 2η θέση αναδείχθηκε η ομάδα Quintolux από την Ιρλανδία και στην 3η η ομάδα Nebula από την Αυστραλία.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική παρουσία, η Prismatic, μια ομάδα συνεργασίας αποτελούμενη από μαθητές από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου και από το 3ο Γενικό Λύκειο Σερρών κατετάγη 7η, ενώ η ίδια ομάδα σημείωσε και τον 1ο ταχύτερο χρόνο (1.014 sec) στους αγώνες πίστας και συμμετείχε στους τελικούς των αγώνων knock out κερδίζοντας την δεύτερη θέση.

Στην 9η θέση κατατάχθηκε η Hyperion Racing team, ομάδα συνεργασίας αποτελούμενη από μαθητές από το λύκειο του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη και από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή στην Παλλήνη συνεχίζοντας την παράδοση της καλής παρουσίας και των δυο σχολείων στους Παγκόσμιους Τελικούς.

Στη 14η θέση κατατάχθηκε η Olympian Racing, μια ομάδα συνεργασίας αποτελούμενη από μαθητές από το Αρσάκειο Εκάλης και από το 2ο Ενιαίο Λύκειο Αλίμου. Επίσης, η ίδια ομάδα κέρδισε το βραβείο Digital Media Award και ήταν προτεινόμενη για το βραβείο Sponsorship & Marketing Award.

Τις ελληνικές ομάδες συνεχάρη για την παρουσία τους ο εθνικός συντονιστής του προγράμματος F1 in Schools σε Ελλάδα και Κύπρο, Δημήτρης Πολυματίδης, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων- ότι «η διάκριση αυτή δικαιώνει τη συνεχόμενη προσπάθεια για τη διοργάνωση του διαγωνισμού στην Ελλάδα και απέδειξε τις τεράστιες δυνάμεις που έχει η χώρα μας».

