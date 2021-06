Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: νέα υπηρεσία για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Η κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενου που μπορεί πλέον να υποβάλει αίτημα διακοπής ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ.

O e-ΕΦΚΑ επεκτείνει την ηλεκτρονική υπηρεσία «λήξη ασφάλισης μη μισθωτών» και στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (τ. ΟΑΕΕ και τ. ΤΣΜΕΔΕ) οι οποίοι συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) με την ιδιότητα του εταίρου ή διαχειριστή ή μέλους ΔΣ και επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα διακοπής της ασφάλισής τους στον e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνεται, μέσω διαλειτουργικότητας, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την παύση των ασφαλιστέων δραστηριοτήτων και αυτοματοποιημένα διακόπτονται η ασφάλιση και η εισφοροδότηση στην εφαρμογή «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών». Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, καταργούνται μετακινήσεις από και προς τα τοπικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, εξοικονομούνται εργατοώρες και όλη η απαιτούμενη πληροφορία μεταφέρεται αυτόματα μεταξύ ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία, o χρήστης εισέρχεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική-> Εργασία και ασφάλιση-> Ασφάλιση-> Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών (e-ΕΦΚΑ) είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ και ακολουθεί τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες/Αυτοαπασχολούμενους->«Λήξη Ασφάλισης Μη Μισθωτών».

