Κοινωνία

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: οι κόρες στράφηκαν κατά του πατέρα τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Είμαστε η φωνή της μητέρας μας” είπε η μία θυγατέρα της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγο της.

Της Λίας Κοντοπούλου

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσαν στην ανακρίτρια οι συγγενείς της 64χρονης, που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της στην Αγία Βαρβάρα.

Κλαίγοντας ο αδελφός της άτυχης 64χρονης ζητεί να δικαιωθεί η μνήμη της. Μαζί με τις δυο κόρες του θύματος κατέθεσε στην ανακρίτρια παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του 75χρονου καθ' ομολογίαν δράστη του εγκλήματος.

Ο αδελφός του θύματος δήλωσε «Ήταν ένας άγγελος η αδερφή μου, την σκότωσε κατευθείαν στο κεφάλι. Ζητάμε την παραδειγματική του τιμωρία. Τίποτε άλλο. Για την ψυχή της και μόνο».

Η κόρη της άτυχης γυναίκας είπε στους δημοσιογράφους, «εμείς θέλουμε δικαιοσύνη για τη μάνα μας. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε η φωνή της μάνας μας και θέλουμε να δικαιωθούμε. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολα όλα τα χρόνια. Η μάνα μου έφυγε άδικα».

Οι συγγενείς της 64χρονης δεν έχουν πειστεί από τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ούτε από τη συγγνώμη που ζήτησε όταν παραδόθηκε.

Όπως φέρεται να είπε ο 75χρονος, «Με εξύβρισε με την φράση «χες...κα μ...α». Εγώ, μετά απ’ όλα όσα είχα περάσει τρελάθηκα και μην ξέροντας τι κάνω, πυροβόλησα μία ή δύο φορές με το πιστόλι που είχα μαζί μου. Το είχα πάρει μαζί μου απλά για να την φοβερίσω. Μακάρι να μην είχε συμβεί αυτό, το μετάνιωσα και ζητώ συγνώμη από τα παιδιά μου και από όλους».

Η Γιάννα Παναγοπούλου, συνήγορος των συγγενών της 64χρονης, είπε, μεταξύ άλλων ό,τι «πρόκειται για μία ανθρωποκτονία από πρόθεση για ένα έγκλημα προσχεδιασμένο. Ο κατηγορούμενος γνώριζε την διαδρομή του θύματος, γνώριζε τι ώρα σχολάει από την εργασία της, την περίμενε από τις 8 το απόγευμα. Την πυροβόλησε στο κεφάλι με χτυπήματα τα οποία γνώριζε ότι θα προκαλέσουν το θάνατο της».

Ο 75χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας προφυλακίστηκε, αμέσως μετά την απολογία του.