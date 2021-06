Κόσμος

Βηρυτός: Βούτηξε από βράχο και έπεσε σε... βάρκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βίντεο που ακολουθεί είναι σκληρό. Ένας άνδρας σκοτώθηκε ακαριαία πηδώντας από βράχο πάνω σε τουριστικό σκάφος.

Ένας ριψοκίνδυνος άνδρας πήδηξε από βράχο 36 μέτρων στη Βηρυτό, δεν είδε ότι από κάτω υπήρχε τουριστικό σκάφος και σκοτώθηκε ακαριαία.

Ο άνδρας, από τη Συρία, δεν άκουγε τον κόσμο, που από απόσταση τον έβλεπε και του φώναζε ότι, ακριβώς από κάτω του υπήρχε βάρκα.

Η βάρκα βρισκόταν κάτω από καμπή του βράχου, λόγω σπηλιάς που έχει στο σημείο, είχε σκιά και δεν φαινόταν από πάνω.

Ο άνδρας έπεσε με το κεφάλι στη βάρκα, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του και προκαλώντας τον τραυματισμό του καπετάνιου του τουριστικού σκάφους.

Η σορός του άνδρα ανασύρθηκε από τις Αρχές του Λιβάνου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο καπετάνιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η φύση των τραυμάτων του δεν έχει γίνει γνωστή.

Οι βουτιές από το βράχο Raouche είναι σύνηθες για τους νεαρούς Λιβανέζους. Το θύμα ήταν από τη Συρία, πιθανότατα πρόσφυγας.

Πηγή:dailymail.co.uk

Μικρός Μάριος: αδέσποτες σφαίρες έπεφταν "βροχή " στην επέτειο θανάτου του