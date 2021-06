Κόσμος

ΜΕΘ Covid - Ρωσία: Ασθενείς κάηκαν ζωντανοί

Τραγωδία σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν ασθενείς με Covid-19.

Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 10 υπέστησαν εγκαύματα από πυρκαγιά σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν ασθενείς με Covid-19, ανακοίνωσαν οι αρχές ενώ ένας αξιωματούχος απέδωσε τα αίτια σε ελαττωματικό αναπνευστήρα.

Από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, στην Ρωσία έχουν σημειωθεί αρκετές πυρκαγιές σε μονάδες εντατικής θεραπείας τις οποίες οι γιατροί έχουν αποδώσει σε ελαττωματικούς αναπνευστήρες που χρησιμοποιήθηκαν σε ασθενείς που είχαν νοσήσει από τον κορονοϊό.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε νοσοκομείο της πόλης Ριαζάν που βρίσκεται περίπου 190 χιλιόμετρα από την Μόσχα σε θάλαμο που νοσηλεύονται ασθενείς με Covid-19.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 03.36 το πρωί (τοπική ώρα) και κατασβέσθηκε πλήρως στις 04.19. Κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς στον θάλαμο βρισκόντουσαν 10 γιατροί και 36 ασθενείς. Στην κατάσβεσή της συμμετείχαν 60 άτομα και 19 πυροσβεστικά όπως και 45 άτομα και 14 οχήματα από το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Ο αναπνευστήρας που ανεφλέγη είναι μάρκας Prunus Boaray 5000D, κινεζικής παραγωγής.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Νικολάι Λιουμπίμοφ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε στον θάλαμο από αναπνευστήρα που υπερθερμάνθηκε, μεταδίδει το πρακτορείο Interfax.

Νοσοκόμες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, με αποτέλεσμα δυο από αυτές να υποστούν εγκαύματα. Η μία εξ αυτών έχει υποστεί εγκαύματα στο 75% του σώματός της και θα μεταφερθεί στο κέντρο εγκαυμάτων Βισνέφσκι, στην Μόσχα.

Η Ανακριτική Επιτροπή η οποία ασχολείται με σοβαρά εγκλήματα (και η οποία είναι το αντίστοιχο του αμερικανικού FBI) άσκησε ποινική δίωξη με σκοπό να ερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς, αναφέροντας ότι η έρευνα προσανατολίζεται σε πιθανές διαφορετικές αιτίες πρόκλησης της πυρκαγιάς.

