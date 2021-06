Κοινωνία

Τάσος Μπερδέσης: Η πρώτη ανάρτηση της συντρόφου του μετά την στυγερή δολοφονία του

Την πρώτη της ανάρτηση έκανε η σύντροφος του 39χρονου πυγμάχου, λίγες ημέρες μετά την άγρια δολοφονία του.

Λίγες ημέρες μετά την στυγερή δολοφονία του Τάσου Μπερδέση, η σύντροφός του Ελισάβετ Μαλαφέεβα έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media.

«Ευχαριστώ πολύ όλους για τα μηνύματά σας και τη στήριξη σας… Δεν έχω κουράγιο να απαντήσω στον καθένα από εσάς. Να είστε όλοι καλά!» έγραψε η σύντροφό του, η οποία είναι συντετριμμένη από τον άδικο χαμό του.

O 39χρονος πυγμάχος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς, το πρωί της Δευτέρας 31/5 στη Βάρη Αττικής.

Η αστυνομία αποδίδει τη δολοφονία του 39χρονου σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εκτελεστών του.

