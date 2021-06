Αθλητικά

Roland Garros - Σάκκαρη: Πρόκριση στα ημιτελικά, με εκπληκτική εμφάνιση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εκθρόνισε την κάτοχο του τίτλου και πήρε το εισιτήριο για τις “4” του τουρνουά.

Το ελληνικό τένις συνεχίζει να ζει μεγαλειώδεις στιγμές στο Παρίσι. Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά, ήρθε η σειρά της Μαρίας Σάκκαρη να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Roland Garros, αποκλείοντας μάλιστα την κάτοχο του τίτλου. Η Πολωνή Ίγκα Σβιάτεκ είχε την “ταμπέλα” του φαβορί, αλλά μέσα στο “Φιλίπ Σατριέ” η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν ανώτερη, πιο σταθερή και πιο αποφασιστική στα κρίσιμα σημεία και πήρε τη νίκη με 6-4, 6-4.

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε εύκολα τα πρώτα δύο games, αλλά αντέδρασε άμεσα. Πήρε πίσω το break, βελτίωσε πολύ το σερβίς της και στο κρίσιμο σημείο εκμεταλλεύθηκε τα συνεχόμενα λάθη της αντιπάλου της και της “έσπασε” εκ νέου το σερβίς, παίρνοντας προβάδισμα 5-4. Στο επόμενο game, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε ένα set ball, χρειάστηκε να σώσει ένα break point, αλλά με έναν εξαιρετικό κερδισμένο πόντο “έγραψε” το 6-4 και έκανε το πρώτο βήμα. Ήταν η πρώτη απώλεια σετ για τη Σβιάτεκ στο Roland Garros, από τον Ιούνιο του 2019!

Ασταμάτητη η Σάκκαρη, ξεκίνησε με break και το δεύτερο σετ, δείχνοντας να κυριαρχεί απόλυτα. Στο 2-0, η Πολωνή ζήτησε ιατρικό τάιμ-άουτ και αποχώρησε προσωρινά από το κορτ, για να επιστρέψει μετά από περίπου 10 λεπτά με δεμένο τον δεξιό μηρό. Η διακοπή “φρέναρε” λίγο τον ρυθμό της Ελληνίδας τενίστριας, αλλά με “όπλο” το εξαιρετικό σερβίς, κράτησε το προβάδισμα και (με το τρίτο match point) ολοκλήρωσε τον θρίαμβό της, σε 1 ώρα και 35 λεπτά.

Consider the moment seized ??



In her first career major quarter-final, ????@mariasakkari earns the upset over defending champ and No.8 seed Iga Swiatek 6-4, 6-4. She'll face Krejcikova for a spot in the final.#RolandGarros pic.twitter.com/y4cWZwUnn2 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2021

Η Μαρία Σάκκαρη είναι η καλύτερη (βάσει κατάταξης, αλλά και απόδοσης στο τουρνουά) από τις τέσσερις τενίστριες των ημιτελικών και πλέον έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται την κορυφή. Πριν από αυτό, βέβαια, θα πρέπει να ξεπεράσει στον ημιτελικό το εμπόδιο της Τσέχας Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Νο 33 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία νωρίτερα επικράτησε της 17χρονης Αμερικανίδας Κόκο Γκοφ με 7-6, 6-3. Οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί νωρίτερα φέτος στο Ντουμπάι, με την Κρεϊτσίκοβα να παίρνει τη νίκη με 6-2, 7-6, αλλά τη δεδομένη στιγμή η Σάκκαρη έχει νικήσει και τις δύο περσινές φιναλίστ του τουρνουά και παίζει το καλύτερο τένις της καριέρας της.

Μικρός Μάριος: αδέσποτες σφαίρες έπεφταν "βροχή " στην επέτειο θανάτου του