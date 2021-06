Οικονομία

10ετές ομόλογο - Σταϊκούρας: Η Ελλάδα κερδίζει την εμπιστοσύνη των αγορών

Η Ελλάδα άντλησε από τις αγορές, μέσω της έκδοσης 10ετούς ομολόγου, 2,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο περίπου 0,9%.

«Η Ελλάδα, σήμερα, άντλησε από τις αγορές, μέσω της έκδοσης 10ετούς ομολόγου, 2,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο περίπου 0,9%. Η ζήτηση υπήρξε ιδιαίτερη υψηλή και η ποιότητα εξαιρετική», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Και προσθέτει: «Σημειώνεται ότι κατά τη σημερινή έκδοση, το περιθώριο (spread) μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού 10ετούς ομολόγου ήταν το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί τα προηγούμενα έτη. Επέστρεψε στα επίπεδα του 2008. Περιθώριο, που από το 2019 και μετά, βαίνει διαρκώς μειούμενο.

Επίσης, η σημερινή δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου πραγματοποιήθηκε με ιστορικά χαμηλή απόδοση, -0,31%.

Οι σημερινές εκδόσεις επιβεβαιώνουν ότι η χώρα κερδίζει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και επιστρέφει, σταδιακά, στην πλήρη κανονικότητα.

Συνολικά, η Ελλάδα, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα, έχει αντλήσει μόνο από τις αγορές κεφαλαίου, δηλαδή με μεσο-μακροπρόθεσμο δανεισμό, 27,5 δισ. ευρώ, με ιδιαίτερα καλούς όρους.

Η χώρα αξιοποίησε, εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, το ευνοϊκό περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει τόσο οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, στις οποίες ενεργά συμμετέχουμε, όσο και – κυρίως – η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της προοπτικής της οικονομίας, χάρη στην εφαρμογή συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Οι θυσίες της κοινωνίας, η αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής, η συνέπεια και η μεθοδική δουλειά του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και συνολικά του Υπουργείου Οικονομικών, φέρνουν θετικά αποτελέσματα για την οικονομία, την κοινωνία και τη χώρα.

Έτσι, παρά τις αυξημένες δυσκολίες και τις απαιτήσεις της περιόδου, διατηρούμε τα ταμειακά διαθέσιμα σε ασφαλές ύψος.

Οι πολίτες, η Κυβέρνηση και το κράτος, με την κοινή προσπάθειά μας, χτίζουμε για τη χώρα αξιοπιστία, κύρος και ισχύ.

Πάνω σε αυτή τη στέρεα βάση, με σχέδιο, αυτοπεποίθηση και συστηματική δουλειά, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, ώστε να θέσουμε άμεσα τη χώρα σε τροχιά υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης».

