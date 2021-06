Life

“Η Φάρμα”: Αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του “Αγρότη της χρονιάς”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απόψε η «Φάρμα» ανοίγει τις πόρτες της για τον ημιτελικό και αύριο Πέμπτη 10 Ιουνίου, στις 21:00, για τον μεγάλο τελικό.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του «Αγρότη της χρονιάς» έχει, ήδη, ξεκινήσει.

Απόψε στις 21:00, η «Φάρμα» ανοίγει τις πόρτες της για τον ημιτελικό και αύριο Πέμπτη 10 Ιουνίου, στις 21:00, για τον μεγάλο τελικό.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, θα δώσει το σύνθημα για τις τελευταίες δύσκολες δοκιμασίες, θα διαχειριστεί με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές και θα ζήσει και εκείνος μαζί με τους παίκτες όλα τα συναισθήματα του μεγάλου αγώνα.

Οι παίκτες – αγρότες μπαίνουν στην τελική ευθεία, ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους και καταστρώνουν τη νέα στρατηγική τους.

Τώρα, πρέπει να τα δώσουν όλα!

Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο. Τα πάντα παίζονται!

Ποιος θα είναι ο νικητής;

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (5 ΑΤΟΜΑ – 1 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ)

9 παίκτες που είχαν αποχωρήσει από την 7η εβδομάδα και μετά, έρχονται στη ΦΑΡΜΑ και μένουν ξανά στο σπίτι.

Στον ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ, 5 ΑΓΡΟΤΕΣ θα αγωνιστούν σε 5 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ. Οι 4 ΑΓΡΟΤΕΣ που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους βαθμούς στα 5 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ θα προκριθούν στον ΤΕΛΙΚΟ, ενώ ΕΝΑΣ θα αποχωρήσει.



Μια απρόσμενη ΙΣΟΠΑΛΙΑ θα οδηγήσει σε ένα επιπλέον ΑΓΩΝΙΣΜΑ. Ο νικητής θα είναι ο 4ος ΦΙΝΑΛΙΣΤ του ΤΕΛΙΚΟΥ.

ΤΕΛΙΚΟΣ (4 ΑΤΟΜΑ – Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ 4 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 18 ΠΑΙΚΤΩΝ)

Για τον τελικό, θα επιστρέψουν στη ΦΑΡΜΑ και οι υπόλοιποι 9 παίκτες έτσι ώστε όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στη ΦΑΡΜΑ να είναι παρόντες στη μεγάλη στιγμή.

Κατά τη διάρκεια των 4 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ, η 1η θέση θα αλλάζει συνέχεια χέρια.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ των 18 ΠΑΙΚΤΩΝ θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του ΝΙΚΗΤΗ της ΦΑΡΜΑΣ.

Η ΦΑΡΜΑ είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής με συνεχείς ανατροπές και ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ θα είναι αυτός που θα διακριθεί για την αγωνιστική του δυναμική, αλλά και για την προσωπικότητά του.

ΕΠΑΘΛΟ:

50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο PEUGEOT 2008, αξίας 25.000 ευρώ

#HFarma

Facebook @FarmaGreece

Instagram @farma.greece

Twitter @FarmaGreece

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Λοιμωξιολόγοι: “ναι” για μουσική στην εστίαση, φροντιστήρια και κυκλοφορία έως 01:30

Βηρυτός: Βούτηξε από βράχο και έπεσε σε... βάρκα (βίντεο)

Roland Garros - Σάκκαρη: Πρόκριση στα ημιτελικά, με εκπληκτική εμφάνιση