Roland Garros - Σάκκαρη: Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους τους Έλληνες (βίντεο)

Σε πελάγη ευτυχίας η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά.

Το φετινό Roland Garros έχει “ντυθεί” στα γαλανόλευκα, με την Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα που εκπροσωπείται στα ημιτελικά, τόσο του απλού ανδρών όσο και του απλού γυναικών.

Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά και - ακόμη περισσότερο - της Μαρίας Σάκκαρη έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στο χώρο του παγκοσμίου τένις και σήμερα στο κεντρικό κορτ “Φιλίπ Σατριέ” συνέβη κάτι που πριν λίγο καιρό δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί: στις δηλώσεις της μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ίγκα Σβιάτεκ, ζητήθηκε από τη Σάκκαρη να μιλήσει στα ελληνικά!

«Θέλω να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στους Έλληνες που είναι εδώ και σε όσους μας βλέπουν από την τηλεόραση, στην ομάδα μου, στην οικογένειά μου. Ελπίζω να αργήσουμε να επιστρέψουμε και να μας υποδεχθείτε με πολλή αγάπη!» ήταν τα λόγια της Σάκκαρη, η οποία λίγο αργότερα, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, τόνισε: «Είναι απίστευτο, δύο Έλληνες στα ημιτελικά του Roland Garros! Αν σας το λέγαμε πριν από δύο χρόνια, δεν θα το πίστευε κανείς και με το δίκιο σας. Είναι μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα, το δείχνουμε κάθε μέρα μέσα στο γήπεδο πόσο αγαπάμε την Ελλάδα».

