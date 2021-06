Πολιτική

Προανακριτική για Παππά: με υπόμνημα απολογήθηκε ο πρώην υπουργός

Ο Νίκος Παππάς κάνει λόγο για αβάσιμες κατηγορίες και σκευωρία, ενώ η ΝΔ αναφέρει ότι «πέταξε λευκή πετσέτα στον Καλογρίτσα».

Με υπόμνημα απολογήθηκε ο Νίκος Παππάς στην Προανακριτική Επιτροπή. Ο πρώην υπουργός κάνει λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες» και «σκευωρία» ενώ η ΝΔ απαντά πως ο κ. Παππάς «πέταξε λευκή πετσέτα στον Καλογρίτσα».

Τα βασικά σημεία του υπομνήματος Παππά παραθέτουν κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:

1. Υπήρχε «μπροστινός» για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες;

> Ο Χρ. Καλογρίτσας κατέθεσε ότι έβαλε 14,5 εκατ. για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό

Όπως προκύπτει από την κατάθεση Καλογρίτσα, καθώς και από τα έγγραφα συμμετοχής του γιού του, Βλαδίμηρου, στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, η οικογένεια «έβαλε» 14,5 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της στη διαδικασία. Τα 8 εκατ. στο ταμείο της εταιρείας που συστάθηκε 1 Ιουλίου 2016 (δύο μήνες πριν τον διαγωνισμό) και τα 6,5 εκατ. για να λάβει φορολογική ενημερότητα ο Βλ. Καλογρίτσας. Σύμφωνα με το υπόμνημα:

«Ο επιχειρηματίας, Χρ. Καλογρίτσας, κατά την εξέτασή του […] ενόρκως αποδέχθηκε ότι ο ίδιος και ο υιός του, Βλαδίμηρος, συμμετείχαν στον επίμαχο διαγωνισμό με ίδια κεφάλαια. Συγκεκριμένως κατέθεσε επί λέξει τα ακόλουθα:

α) «Για να βρεθούν τα 8 εκατομμύρια: Ο γιος μου για να μείνει εργολάβος πούλησε τις μετοχές του που είχε στις διάφορες εταιρείες μας».

β) «Όλοι εκείνη τη στιγμή ελεγχόμεθα από το ΚΕΦΟΜΕΠ και αυτός που φαινόταν ότι όφειλε τα λιγότερα ήταν ο Γιάννης, ο γιος μου. Και είπαμε να μπει ο Γιάννης μπροστά. Μάλιστα, ζητήσαμε τότε μ’ αυτούς τους ίδιους να φροντίσω να βγάλω μία φορολογική ενημερότητα, κάνοντας έναν διακανονισμό, κλπ, κάτι τέτοια. Δεν βγήκε με τίποτα, δεν έγινε τίποτα [...] Κι όμως, πληρώσαμε τότε 6,5 εκατ. [...]»

> Ούτε η CCC ούτε ο Καλογρίτσας μιλούν για «δώρο» - Η Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί επ’ αυτού

Τον Ιούνιο του 2019, το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία η Τοξότης οφείλει να επιστρέψει τα 3 εκατ. ευρώ σε θυγατρική της CCC, από την οποία και τα έλαβε ως προκαταβολή για την κατασκευή έργου στο εξωτερικό. Την απόφαση επικύρωσε, την 1 Ιουλίου 2020, το Πρωτοδικείο Αθηνών. Σύμφωνα με το υπόμνημα Παππά:

«Οι καταβάλλοντες το εν λόγω ποσό ουδέποτε ισχυρίστηκαν ή ισχυρίζονται ότι κατέβαλαν αυτό εν είδει “δώρου” [...] Και ο επιχειρηματίας Χρ. Καλογρίτσας, ουδέποτε ισχυρίσθηκε ότι το εν λόγω ποσό του καταβλήθηκε ως “δώρο” [...]».

> Το συμφωνητικό του 2018 μεταξύ CCC και Καλογρίτσα για την επιστροφή των 3 εκατ.

Ο Κυριάκος Τόμπρας, διαμεσολαβητής των CCC και Χρ. Καλογρίτσα, προσκόμισε στην προανακριτική ιδιωτικό συμφωνητικό των Σάμερ Χούρι και Χρ. Καλογρίτσα, με ημερομηνία 6 Μαΐου 2018, σύμφωνα με το οποίο ο τελευταίος αποδεχόταν ότι πρέπει να επιστρέψει τα 3 εκατ. ευρώ στη CCC. Σύμφωνα με το υπόμνημα Παππά:

«Από το από 06.05.2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, που υπογράφεται από τους Σάμερ Χούρυ, Χρήστο Καλογρίτσα και Κυριάκο Τόμπρα [...] προκύπτει ότι το φερόμενο ως “δώρο” επίμαχο ποσό των 3 εκατ. ευρώ αποτέλεσε όχι μόνο αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης για τον τρόπο (και όχι για την υποχρέωση ή μη) επιστροφής του μεταξύ του καταβάλλοντος και του λαβόντος αυτό, και δη μέχρι και το 2018 [...], αλλά πολύ περισσότερο αντικείμενο συμφωνίας για τον τρόπο επιστροφής του».

2. Η έκθεση της ΤτΕ ξεκαθαρίζει ότι τα 3 εκατ. νομίμως κατέληξαν στις εταιρείες Καλογρίτσα και αναλώθηκαν σταδιακά για ανάγκες που προκύπτουν από το παραγωγικό της κύκλωμα

Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας καταγράφει με τρόπο απόλυτο όχι μόνο τη ροή του χρήματος μεταξύ δύο ιδιωτών, αλλά και την κατάληξη των 3 εκατ. ευρώ (μετά την επιστροφή των εγγυητικών) στις εταιρείες της οικογένειας Καλογρίτσα και από εκεί στην πληρωμή υποχρεώσεων και προμηθευτών αυτών. Σύμφωνα με το υπόμνημα Παππά:

«Από την από 31.05.2021 Έκθεση Ειδικού Ελέγχου της ΤτΕ προκύπτουν τα εξής:

“Μετά την επιστροφή της ως άνω εγγυητικής επιστολής και τη συνεπακόλουθη αποδέσμευση του ποσού, αυτό μεταφέρθηκε αυτούσιο υπέρ του μοναδικού μετόχου κ. Ιωάννη – Βλαδίμηρου Καλογρίτσα. […] Ο κ. Ι.Β. Καλογρίτσας μετέφερε το ποσό (σχεδόν στο σύνολό του) υπέρ της ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε., η οποία στη συνέχεια ανάλωσε σταδιακά το ποσό για την κάλυψη αναγκών προκυπτουσών από το παραγωγικό κύκλωμά της” .

“[..] σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΤΕ έγιναν πληρωμές υποχρεώσεων της εταιρείας (ΔΟΥ, ΔΕΗ, ΤΜΕΔΕ) […] Από ευρύ δείγμα συναλλαγών που ελέγχθηκαν […] προκύπτει ότι στην πλειονότητά τους αφορούσαν πληρωμές φορολογικών / ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας ή μεταφορές προς επιχειρήσεις / φυσικά πρόσωπα με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με τον κλάδο των κατασκευών (π.χ. τοπογράφοι, μηχανολόγοι μηχανικοί, κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες καυσίμων, προμηθευτής επαγγελματικών οχημάτων, συστήματα διαχείρισης αποβλήτων κ.α.)”.

“Συναλλαγές πληρωμών/μεταφοράς κεφαλαίων συνολικής αξίας €1,55εκ. (241 συναλλαγές αξίας από €11 έως €140.000) με δικαιούχους κυρίως επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στον κλάδο των κατασκευών, προμηθευτές και λοιπά λειτουργικά έξοδα της εταιρείας (καύσιμα, ηλεκτρολογικά υλικά, δομικά υλικά, μηχανολόγοι μηχανικοί, προμήθειες, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας κ.ά.)”.

“Συναλλαγές πληρωμών υπέρ του Δημοσίου και Ασφαλιστικών Ταμείων συνολικής αξίας €571χιλ. (43 συναλλαγές αξίας από €16 έως €185χιλ.) που αφορούν σε εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ασφαλιστικές οφειλές-ΚΕΑΟ, βεβαιωμένες οφειλές ΔΟΥ”.

“Συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων (ανάληψη μετρητών, μεταφορές σε άλλους λογαριασμούς της εταιρίας), συνολικής αξίας €51χιλ».

3. Εφημερίδα Documento: Η ΤτΕ καταδεικνύει ότι ουδεμία σχέση έχουν τα χρήματα της συμφωνίας CCC - Καλογρίτσα με την έκδοση της εφημερίδας

Η εφημερίδα Documento ιδρύθηκε από την οικογένεια Καλογρίτσα και το πρώτο της φύλλο κυκλοφόρησε στις 20 Νοεμβρίου 2016. Εκείνη την περίοδο τα 3 εκατ. ευρώ της εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέμεναν δεσμευμένα υπέρ του Δημοσίου. Αποδεσμεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2017, μετά την απόφαση του ΣτΕ. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαν να επενδυθούν για την ίδρυση του Documento. Με βάση συμφωνητικά των Καλογρίτσα - Βαξεβάνη και όπως αναφέρεται στο υπόμνημα:

«α) Ο τίτλος της εφημερίδας “Documento” ανέκαθεν ανήκε και ανήκει στον Κώστα Βαξεβάνη, ο οποίος “δάνεισε”-εισέφερε τον ως άνω τίτλο του στην εταιρεία του Ιωάννη - Βλαδίμηρου Καλογρίτσα στο πλαίσιο και για το χρονικό διάστημα της συνεργασίας τους,

β) ο Βλαδίμηρος Καλογρίτσας μετά τη διακοπή της συνεργασίας τους εισέπραξε το σύνολο των απαιτήσεων της εν λόγω εταιρείας, οι οποίες ανήρχοντο σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Εισέπραξε, δε, το σύνολο των χρηματικών ποσών, που είχε εισφέρει στην εταιρεία του, “ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και εν συνεχεία “MEDIA DOC ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, μέσω διαδοχικών μειώσεων μετοχικού κεφαλαίου,

γ) ο Κώστας Βαξεβάνης εξέδωσε και εκδίδει την εφημερίδα «Documento» άνευ της συνδρομής και σύμπραξης του Ιωάννη – Βλαδίμηρου Καλογρίτσα και των εταιρειών του.

Υπό αυτά τα δεδομένα (σ.σ.: και με βάση την έκθεση της ΤτΕ) είναι αδιαμφισβήτητο ότι το επίμαχο ποσό των 3.000.000 ευρώ δεν διατέθηκε για την έκδοση της εφημερίδας “Documento” [...], αντιθέτως το εν λόγω επίμαχο ποσό αυθημερόν με την επιστροφή του στην εταιρεία του Ιωάννη – Βλαδίμηρου Καλογρίτσα εισέρευσε στους λογαριασμούς του και διατέθηκε για την κάλυψη των αναγκών και οφειλών των εταιρειών συμφερόντων της οικογένειας Καλογρίτσα».

4. Θεμελιακός παραλογισμός - «Πώς θα δίναμε άδεια στον Καλογρίτσα, ενώ είχαμε θέσει όρους που δεν κάλυπτε;»

Από την ανάγνωση της πρότασης της Ν.Δ. για τη σύσταση της προανακριτικής προκύπτει ένας λογικός, πολιτικός και νομικός παραλογισμός. Όπως τονίζεται στο υπόμνημα Παππά:

«Μου αποδίδεται ότι προέβην στον σχεδιασμό, καθορισμό των όρων και νομοθέτηση ενός διαγωνισμού, στον οποίο εξ αρχής επεδίωκα να λάβει άδεια ο Χρ. Καλογρίτσας, ο οποίος όμως εξ αρχής γνώριζα ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του σε αυτόν, και γι’ αυτό εν τέλει προέβην στην παραβίαση των όρων του εν λόγω διαγωνισμού, τους οποίους όρους όμως εγώ είχα θεσπίσει και νομοθετήσει, ώστε διά της εν λόγω παράβασης μου ο προαναφερόμενος επιχειρηματίας να λάβει την επίμαχη άδεια, την οποία όμως τελικά ουδέποτε έλαβε, αφού κηρύχθηκε έκπτωτος από τον διαγωνισμό, του οποίου τους όρους εγώ παρέβην. Η εν λόγω αιτίαση αποτελεί ένα ξεκάθαρο βιασμό της λογικής».

« Τ όσο η νομιμότητα της διαδικασίας και των όρων του εν λόγω διαγωνισμού όσο και η νομιμότητα της ίδιας της συμμετοχής της εταιρείας του υιού του Χρ. Καλογρίτσα στον διαγωνισμό κρίθηκε και επικυρώθηκε δικαστικώς με σωρεία δικαστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας».

με σωρεία δικαστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας». Πρακτικά, το μέχρι που έφτανε η υποψηφιότητα κάθε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό αποφασίστηκε από την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας και από τους αυστηρότατους κανόνες για την καταβολή της α’ δόσης, τους οποίους εμείς είχαμε θεσπίσει.

5. Μέλη της οικογένειας Χούρι τα «White House» και «White Porscha»

Η Ν.Δ. έχει στηρίξει σε μεγάλο βαθμό την πρότασή της για τη σύσταση της προανακριτικής στις αναφορές των email δύο ιδιωτών περί «White House» και «White Porscha». Η ερμηνεία πως πρόκειται για τον «Λευκό Οίκο της Ελλάδας» και «κάποιο ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος» είναι αυθαίρετη, όπως προκύπτει από τα email που αντηλλάγησαν και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα αμέσως μετά. Όπως τονίζεται στο υπόμνημα Παππά:

«[…] η ορθή μετάφραση της λέξης “House” στα ελληνικά είναι οικία, άλλως σπίτι, και όχι οίκος, αφού ο εν λόγω όρος πλέον χρησιμοποιείται για να καταδείξει μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οικογένειες με παράδοση ή δυναστεία, εμβληματικά κτίρια, και δη εξουσίας (λ.χ. Λευκός Οίκος των Η.Π.Α.) κλπ. Η επιλογή των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να μεταφράσουν την εν λόγω λέξη ως “οίκο” και όχι ως “οικία” προδήλως ούτε τυχαία είναι ούτε αποτελεί ασυνείδητη αστοχία τους, αλλά εντάσσεται στην οργανωμένη προσπάθειά τους να οικοδομήσουν επιχειρήματα και εντυπώσεις, που μπορούν να στηρίξουν την εργολαβική κατασκευή της σε βάρος μου κατηγορίας».

«Η φράση “White House” […] είναι αυταπόδεικτο ότι χρησιμοποιείται για να καταδειχθεί ο Samer Khoury , βασικός μέτοχος και Προέδρος της “CCC - CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL” […] και ο οποίος διαμένει σε μία λευκή οικία στην Κηφισιά, όπου και ασκεί την διοίκηση των εταιρειών του».

[…] είναι αυταπόδεικτο ότι , βασικός μέτοχος και Προέδρος της “CCC - CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL” […] και ο οποίος στην Κηφισιά, όπου και ασκεί την διοίκηση των εταιρειών του». «Η φράση “White Porscha” […] πιθανότατα (σε βαθμό βεβαιότητας) αποτελεί το προσωνύμιο του αδελφού του Samer Khoury, Tawfiq Khoury, που αποτελεί το δεύτερο ιεραρχικά πρόσωπο του Ομίλου, το οποίο (προσωνύμιο) του έχει προσδοθεί πιθανόν εξαιτίας του υπερπολυτελούς σπορ αυτοκινήτου, λευκού χρώματος, μάρκας “Porsche” , που έχει στην κυριότητά του».

[…] που αποτελεί το δεύτερο ιεραρχικά πρόσωπο του Ομίλου, , που έχει στην κυριότητά του». «Με τη λέξη “φίλοι” (και οι “λογαριασμοί τους”) αδιαμφισβήτητα νοούνται οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Χούρυ».

«Η ως άνω απόδοση των φράσεων πλήρως επιβεβαιώνεται από την κοινή λογική, τα ίδια τα μηνύματα, στα οποία οι επίμαχες φράσεις αναφέρονται, καθώς και τα γεγονότα, τα οποία επισυνέβησαν».

« Την επόμενη ημέρα από την αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αναφέρονται σε “ White House”, “White Porscha” και “φίλους” δήθεν της Κυβέρνησης “με τραπεζικούς λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα”, το επίμαχο ποσό των 3.000.000 ευρώ εμβάσθηκε από offshore εταιρεία συμφερόντων του Ομίλου Χούρυ στο λογαριασμό έτερης εταιρείας του εν λόγω Ομίλου στην Ισλαμική Τράπεζα του Άμπου Ντάμπι (“ABU DHABI ISLAMIC BANK”), και εν συνεχεία από εκεί, μέσω μίας αγγλικής Τράπεζας, στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας “ΤΟΞΟΤΗΣ” στην “ Attica Bank” ».

«Υπό το ανωτέρω είναι αδύνατον να νοούνται ως “White House” η Κυβέρνηση, και κατ’ επέκταση εγώ, και ως “White Porscha” έτερο μέλος της Κυβέρνησης».

«Από το από 27.08.2016 και ώρα 9:49 μ.μ. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σαφώς προκύπτει η ταυτότητα των “White House” και “White Porscha”, αφού οι εν λόγω φράσεις χρησιμοποιούνται επεξηγηματικά στην προηγούμενη αρχική φράση της πρότασης “Top Bras”, όπερ είναι απολύτως ξεκάθαρο, αφού, εκτός της νοηματικής συνέχειας, μετά την εν λόγω φράση ακολουθούν κόμματα και ο σύνδεσμος “and” (“και”) … “and” (“και”) ..., ήτοι και ο ένας και ο άλλος».

Σε ό,τι αφορά τη λανθασμένη ή εσκεμμένη απόδοση του όρου «Top Bras» ως «επικεφαλής», στο υπόμνημα τονίζεται ότι το «bras» πρέπει να μεταφραστεί ως «αδερφοί» (ως σύντμηση του «brothers»).

6. Δεν ζητήθηκαν χρήματα από τρίτους

Το επιχείρημα της Ν.Δ. πως τα email δήθεν αποκαλύπτουν ότι κυβερνητικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από την οικογένεια Χούρι να εμβάσει 3 εκατ. σε εταιρεία συμφερόντων Καλογρίτσα, καταρρίπτεται από τα εξής, σύμφωνα με το υπόμνημα Παππά:

«[…] οι εκπρόσωποι του Ομίλου Χούρυ ουδαμού και ουδόλως ισχυρίζονται ότι τους ζητήθηκε από εμένα να καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό, αντιθέτως ρητώς, σαφώς και κατηγορηματικώς ισχυρίζονται ότι το επίμαχο ποσό των 3.000.000 ευρώ τους ζητήθηκε από τον επιχειρηματία, Χρ. Καλογρίτσα, ενώ και ο εν λόγω επιχειρηματίας αλλά και ο υπ’ αυτού προταθείς και ενόρκως εξετασθείς μάρτυρας, Κυρ. Τόμπρας, ρητώς αποδέχονται ότι η καταβολή του επίμαχου ποσού συμφωνήθηκε απευθείας μεταξύ των Σ. Χούρυ και Χρ. Καλογρίτσα, καίτοι διαφωνούν για την αιτία καταβολής του, η οποία αποτελεί και την αιτία της μεταξύ τους αστικής αντιδικίας».

«Ακόμη και εάν ήθελε θεωρηθεί ότι ταυτίζομαι με το “White House”, τη “White Porscha” ή οποιαδήποτε άλλη φράση ή λέξη εφευρεθεί από τους πολιτικούς εμπνευστές αυτής της παρωδίας […] επ’ ουδενί λόγω δύναται να προκύψει ότι ακόμη και υπό την ανωτέρω ιδιότητά μου είμαι αυτός που “ζήτησε” το ποσό των 3.000.000 ευρώ από τους εκπροσώπους του Ομίλου Χούρυ. Και αυτό, γιατί:

i) στα επίμαχα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το “White House”

και η “White Porscha” δεν ζητούν την καταβολή του εν λόγω ποσού αλλά καθορίζουν τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο της καταβολής του […]».

Κλείσιμο Υπομνήματος

«Επειδή στην κρινόμενη περίπτωση οι σε βάρος μου κατηγορίες είναι καθ’ ολοκληρίαν αβάσιμες και παντελώς αναπόδεικτες, και διαψεύδονται όχι μόνον από τα στοιχεία και τις ένορκες καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων, αλλά και από την κοινή λογική, σας καλώ να αποφασίσετε κατά συνείδηση σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας και της ενώπιον της Επιτροπής σας διαδικασία, και να μην προβείτε σε υλοποίηση αποφάσεων οι οποίες θα εκκινούν από πολιτικές σκοπιμότητες».

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΠΑ

ΝΔ: Λευκή πετσέτα Παππά σε Καλογρίτσα

«Τελικά, ο κ. Παππάς αντί των απαντήσεων επέλεξε την ένοχη σιωπή» αναφέρουν κοινοβουλευτικές πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα σημειώνουν πως: «Νίκο μου! Λεβέντη μου! Καμάρι μου!» αποκαλούσε ο σύντροφος Καλογρίτσας τον πρώην υπουργό Επικρατείας κ. Νίκο Παππά, αλλά ο ίδιος κ. Παππάς επέλεξε να μην απαντήσει στις προκλήσεις του.

Οι «γαλάζιες» πηγές τονίζουν πως «αντί να παρουσιαστεί στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής και να απαντήσει στις βαρύτατες κατηγορίες που του καταλόγισε ο κ. Καλογρίτσας, καταθέτοντας έγγραφα και επικοινωνίες email & SMS που περιλάμβαναν διαδρομές χρημάτων, παρένθετα πρόσωπα, κρυφές ιδιοκτησίες μέσω εξειδικευμένων δικηγόρων Off -Shore, μυστικές συναντήσεις στο Μαξίμου και εν τέλει μεθοδευμένη απόπειρα χειραγώγησης του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, ο κ. Παππάς, κατέθεσε δια του δικηγόρου του ένα τυπικό υπόμνημα με το οποίο δεν απαντά σε τίποτα».

Προσθέτουν πως «ούτε κουβέντα για τους διαλόγους με τον κ. Καλογρίτσα. Καμία αναφορά στα επίμαχα μεταξύ τους μηνύματα που ο κ. Καλογρίτσας κατέθεσε. Ούτε λέξη για τον Αρτεμίου. Τίποτα για τις κλεισμένες από εκείνον συναντήσεις του κ. Καλογρίτσα με επιχειρηματίες. Για αυτά σιωπή. Προφανώς ο κ. Παππάς έλαβε το μήνυμα του κ. Καλογρίτσα. Υπάκουσε στις επιθυμίες του για να αποφύγει νέες πιθανές αποκαλύψεις».

