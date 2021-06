Πολιτισμός

Νάσος Κάρτης: Πέθανε μυστηριωδώς ο γνωστός στυλίστας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός στυλίστας Νάσος Κάρτης. Είχε κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca, ερευνάται αν υπάρχει σχέση

Νεκρός στο σπίτι του στο Λαγονήσι σε ηλικία μόλις 40 ετών, βρέθηκε στυλίστας Νάσος Κάτρης, μια μέρα μόλις μετά τον εμβολιασμό του με AstraZeneca.

Ο Νάσος Κάτρης κατάγονταν από την Χαλκίδα και τη σορό του εντόισε η καλή του φίλη και σχεδιάστρια μόδας, Αθηνά Βατικανού.

Στο σώμα του άτυχου νέου θα διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή για να προσδιοριστούν επακριβώς τα αίτια του θανάτου του.

«Οι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τη σορό του μας είπαν ότι είναι πολύ πιθανόν να σχετίζεται ο θάνατος του με κάποια παρενέργεια του εμβολίου», δήλωσε η Αθηνά Βατικανού, καθώς είχε ενημερωθεί από τον Νάσο ότι έκανε το εμβόλιο της AstraZeneca την Δευτέρα 7 Ιουνίου.

«Ο Νάσος έκανε το εμβόλιο την Δευτέρα το μεσημέρι στις 16.00 και γύρισε σπίτι του. Ήταν μια χαρά. Έφαγε με έναν φίλο του και μετά πήγε να κοιμηθεί. Αυτό που μάθαμε είναι ότι έκανε εμετό, έβγαλε αίμα και πιθανόν να πνίγηκε απ’ αυτό, δηλαδή να έπαθε αναρρόφηση. Το τηλέφωνο του βρέθηκε από την άλλη πλευρά του κρεβατιού. Ο άνθρωπος που μένει ακριβώς από κάτω του, άκουσε φωνές και θορύβους γύρω στις 6 το απόγευμα ωστόσο δεν έδωσε σημασία διότι όπως μας είπε δεν ήθελε να ενοχλήσει. Οι γιατροί μας είπαν ότι μετά την νεκροψία θα μπορούν να ξέρουν περισσότερα σχετικά με το τι προκάλεσε τον ξαφνικό θάνατό του» ανέφερε η σχεδιάστρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Λοιμωξιολόγοι: “ναι” για μουσική στην εστίαση, φροντιστήρια και κυκλοφορία έως 01:30

Δολοφονία στη Ζάκυνθο - ΕΛΑΣ: Πώς έφτασε στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Roland Garros - Σάκκαρη: Πρόκριση στα ημιτελικά, με εκπληκτική εμφάνιση