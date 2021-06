Life

Σάββας Πούμπουρας: “Ραγίζει” καρδιές η ανάρτηση του για τον θάνατο του Νάσου Κάτρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νάσος Κάτρης ήταν πολύ αγαπητός στον καλλιτεχνικό κόσμο και πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να του πουν το τελευταίο “αντίο” δημόσια.

Σοκ και θλίψη έχει σκορπίσει τις τελευταίες ώρες η είδηση για τον θάνατο του Νάσου Κάτρη.

Ο γνωστός στυλίστας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λαγονήσι, μία ημέρα μετά τον εμβολιασμό του με AstraZeneca.

Τη σορό του άτυχου 40χρονου εντόπισε η επιστήθια φίλη του και σχεδιάστρια μόδας, Αθηνά Βατικανού, η οποία είχε ειδοποιηθεί από την οικογένειά του, προκειμένου να τον αναζητήσει.

Ο Νάσος Κάτρης ήταν πολύ αγαπητός στον καλλιτεχνικό κόσμο και πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να του πουν το τελευταίο “αντίο” δημόσια.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Φάρμα”: Αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του “Αγρότη της χρονιάς”

Εξαφάνιση 13χρονης: Συναγερμός στις Αρχές

Θεσσαλονίκη - Καταγγελία: Σχολείο απαγορεύει σε μαθήτριες να φορούν φούστες και σορτς