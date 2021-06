Κόσμος

Ερντογάν σε Μπάιντεν: Καμία υποχώρηση στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδιάλλακτος εμφανίζεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενόψει της συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Καμία υποχώρηση δεν πρόκειται να υπάρξει εκ μέρους της Τουρκίας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την Τετάρτη, μιλώντας στο κόμμα του (ΑΚΡ), στον απόηχο δηλώσεων του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα θέσει ευθέως το θέμα των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας στην ΚΟ του ΑΚΡ, είπε πως «στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ θα εξετάσουμε με τους ομολόγους μας τα ζητήματα που έχουμε στην ατζέντα μας. Δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε υποχώρηση».

Προσέθεσε, πως αυτό που αναμένεται από τα μέλη της Συμμαχίας είναι «να μας δείξουν σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, όπως και ευαισθησίες για την ασφάλεια της χώρας μας. Στους ομολόγους μας, θα εκφράσουμε την αποφασιστικότητά μας στα ζητήματα αυτά. Με πολλαπλές επεμβάσεις από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι και τη Λιβύη, η Τουρκία έδωσε την πιο αποτελεσματική απάντηση στις προσπάθειες να την εγκλωβίσουν στα παράλιά της».

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, o Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ζήτημα της θαλάσσιας βλέννας στη Θάλασσα του Μαρμαρά, δηλώνοντας πως η Τουρκία θα καθαρίσει όλη τη θάλασσα, ανακηρύσσοντάς την προστατευόμενη περιοχή και αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Λοιμωξιολόγοι: “ναι” για μουσική στην εστίαση, φροντιστήρια και κυκλοφορία έως 01:30

10ετές ομόλογο - Σταϊκούρας: Η Ελλάδα κερδίζει την εμπιστοσύνη των αγορών

Roland Garros - Σάκκαρη: Πρόκριση στα ημιτελικά, με εκπληκτική εμφάνιση